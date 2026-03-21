México vende crudo más caro que E. Unidos

Ciudad de México.- Aunque es más pesado, el petróleo mexicano cotiza por arriba del estadounidense debido a la creciente demanda de las refinerías en la Costa del golfo, dijeron analistas.

Pemex dio a conocer que exportó este viernes el barril de crudo en 99.21 dólares y fue su mayor precio desde el 19 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

Los registros que lleva el Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 85% o 45.59 dólares en lo que va de 2026.

La Mezcla Mexicana de Exportación superó al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate, cuya cotización finalizó la semana en 98.32 dólares.

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La última vez que ocurrió esto fue el 20 de abril de 2020, cuando por primera vez en la historia el petróleo cotizó en negativo debido al confinamiento que provocó la pandemia de Covid-19.

Aquella jornada, el barril mexicano se colocó en -2.37 dólares y el estadounidense en -36.98 unidades, debido a que los inversionistas tuvieron que pagar para deshacerse del crudo y evitar entregarlo en un mercado que carecía de espacio de almacenamiento.

Seis años después, los petroprecios son impulsados por las restricciones en el suministro que genera la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

La presión sobre los precios de las gasolinas en Estados Unidos está llevando a las refinerías a usar crudos pesados, como el mexicano, para suavizar el impacto, dijo a esta casa editorial el socio de Labardini & Christlieb Energy Experts, Luis Miguel Labardini.

Los datos de Pemex indican que exportó 581 mil barriles diarios de petróleo durante 2025, el segundo año consecutivo a la baja y el menor volumen desde 1979.

El crudo pesado Maya significó 65% del mercado de exportación, el ligero denominado Istmo contribuyó con 20% y el también ligero Zapoteco representó 2%, mientras que el muy ligero Olmeca aportó 13% el año pasado.