México vive situación económica inmejorable, presume Buenrostro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El país vive una inmejorable situación económica, además de que la percepción de los mexicanos es de mayor felicidad, dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Durante el Women Economic Forum que se realiza en la Ciudad de México, la funcionaria explicó que México es el país más competitivo de toda América del Norte, por lo que es un importante destino de inversiones.

Además de que fue de los países cuyos ingresos fiscales crecieron más a pesar de que no hubo cambios a la ley ni aumento de impuestos, "esto permitió finanzas públicas sanas y no se cortó el gasto" público.

El consumo interno se mantuvo y está en crecimiento y "la inflación no se nos ha descompuesto como en otros países, estamos con una inflación que está cediendo, no tenemos deuda, tenemos estabilidad social".

Buenrostro afirmó: "Consideramos que estamos en el punto óptimo de México...tenemos todas las condiciones para desarrollarnos".

Agregó que además de la estabilidad económica y social, la percepción actual de la población es que son más felices, porque subió el sentimiento de felicidad en un estudio del que pasamos del sitio 36 al 26.