Mi gobierno no desea poner obstáculos en compra de Banamex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal no desea dificultar y poner obstáculos en la venta de Banamex, al cual, reiteró, desea que se "mexicanice".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su administración estará pendiente de esta venta y de sus aspectos legales, pues indicó que el patrimonio cultural del banco no puede salir del país.

"Del patrimonio cultural vamos a estar pendientes, eso no puede salir del país, vamos a ver los aspectos legales, pero, también no queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos porque debe de llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de derecho y que hay confianza en inversionistas", refirió.

"También una cosa que debe tomarse en cuenta es que los que tienen sus depósitos, sus cuentas en este banco deben de recibir la garantía de que quienes se queden con el banco sea gente con solvencia económica para respaldar a todos los clientes de Banamex, todo esto se está tomando en cuenta y lo vamos a ver en su momento", garantizó el presidente de México.

En el Salón Tesorería, López Obrador confió en que Banamex sea adquirido por empresarios mexicanos para que se "mexicanice".

"Ojalá y se mexicanice (Banamex)", dijo.

También acusó que cuando Citigroup compró Banamex en 2001, en el sexenio de Vicente Fox, no pagaron impuestos porque fue una operación en la Bolsa de Valores, "alegan de que fue legal, sí, pero inmoral".

"Si se vende como va a suceder Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30 mil, 40 mil millones de dólares, a lo mejor es mucho quién sabe, habrá una licitación y lo que queremos además de qué vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y ayudar al desarrollo del país, además de eso lo que queremos es que se mexicanice el banco", reiteró.

Recordó que Banamex fue el primer banco en el país y es una de las empresas emblemáticas de México como en el caso de la aerolínea Mexicana.

