Microsoft está vendiendo suéteres por una buena causa

En esta temporada de fríos y festividades es común que las personas comiencen a sacar sus suéteres con diseños de renos, árboles y copos de nieve. Si eres un geek de hueso colorado y esos elementos no te representan qué tal un "ugly sweater", como comúnmente se le conoce a estas prendas, pero de Microsoft. A continuación te decimos cómo se consigue.

Microsoft decidió entrar en el espíritu navideño y está vendiendo una serie de feos suéteres con el tema de MS Paint que incluye los íconos de las grandes herramientas de este programa.

Cuando decimos que son "feos" es porque la propia compañía se ha referido a ellos como ugly sweaters pues se trata de una prenda clásica para estas fechas en los Estados Unidos, lo que no los hace menos deseables por muchas personas.

Hay que señalar que la compañía ya ha fabricado suéteres con otros "feos" diseños, por ejemplo con el logo de Windows XP y Windows 95, pero esos solo se podían conseguir como un regalo por parte de la empresa que se los entregó a personas influyentes y súper fanáticos. Es decir que esta es la primera vez que Microsoft vende un suéter directamente a los clientes.

Y la empresa no se equivocó con la idea y en unas horas agotó el inventario. Como reporta el medio The Verge, esta mañana, a través de la página de internet de Gear Xbox, había disponibles tres modelos de suéteres el de MS Paint, el de Windows 95 y el de Windows XP. Sin embargo, los primeros en venderse fueron los de XP y 95 que ya no pueden encontrarse en el portal. Actualmente solo el diseño de MS Paint puede verse a la venta por 69.99 dólares (unos mil 400 pesos) pero, malas noticias, también está agotado.

No queda claro si la compañía tendrá más suéteres disponibles pero, según podemos ver en el portal, es posible inscribirse para recibir un correo cuando haya más inventario. Puedes conocer más ingresando a la página https://gear.xbox.com

Lo que también se destaca es que Microsoft se divierte con esta experiencia pues envía los suéteres en una caja que simula a la de sus sistema operativos. Dado que Paint no tiene su propio empaque, los fanáticos están esperando la sorpresa.

Y si no tienes oportunidad de comprar un suéter no te preocupes hay una alternativa, Microsoft también acaba de lanzar fondos de Windows y MS Paint para Skype y Teams, para que perezca que te rodea un dibujo que se hizo en la computadora varios años atrás.

--Una buena causa

Además de lo divertido que parece ser para la compañía vender suéteres para navidad, la realidad es que detrás hay una buena causa, y es que una parte de las ganancias de cada prenda será donada a la iniciativa Girls Who Code.

A través de este programa se busca lograr que más mujeres se involucren en el mundo de la tecnología. De acuerdo con la organización sin fines de lucro, en 1995, el 37% de los científicos informáticos eran mujeres, hoy es solo el 24% y el porcentaje seguirá disminuyendo si no se pone atención especialmente a las adolescentes de 13 a 17 años que están por elegir su futuro.

Así, el programa Girls Who Code, busca cerrar la brecha de género en nuevos trabajos tecnológicos de nivel de entrada para 2027 ayudando a inspirar, educar y equipar a las niñas con las habilidades informáticas necesarias.

La intención de Microsoft es donar 20 dólares por cada venta de sus suéteres para este programa hasta el 23 de diciembre. Su meta es donar un mínimo de 50 mil dólares a la organización.