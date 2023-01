Microsoft ofrecerá vacaciones ilimitadas a sus trabajadores

A-AA+

Microsoft está dando a sus empleados estadounidenses vacaciones ilimitadas. El anuncio se hizo en un correo electrónico a los empleados de Kathleen Hogan, directora de personal de Microsoft, el cual fue visto visto por el medio especializado The Verge.

Microsoft llama a sus vacaciones ilimitadas "Tiempo libre discrecional" y se aplicará a todos los empleados asalariados de Estados Unidos.

"Cómo, cuándo y dónde hacemos nuestro trabajo ha cambiado drásticamente", explica Hogan en el memorando interno. "Y a medida que nos transformamos, modernizar nuestra política de vacaciones a un modelo más flexible fue el siguiente paso natural".

Los cambios comenzarán el 16 de enero y significarán que incluso los nuevos empleados de Microsoft ya no tendrán que esperar para acumular tiempo de vacaciones.

Asimismo, Microsoft ofrecerá 10 días festivos corporativos, licencias, tiempo libre por enfermedad y salud mental, y tiempo libre para servir como jurado o duelo junto con esta nueva política de tiempo libre ilimitado. Los empleados que tengan un saldo de vacaciones sin usar recibirán un pago único en abril.

A los trabajadores de Microsoft, por hora no se les ofrecerá el tiempo libre ilimitado, ni a los empleados fuera de los Estados Unidos. Microsoft dice que las leyes federales y estatales sobre salarios y horas hacen que sea difícil ofrecer tiempo libre ilimitado a los trabajadores por hora, y aquellos fuera de los Estados Unidos, por lo que mantendrán sus beneficios de vacaciones actuales debido a las diferentes leyes y regulaciones en otros países.

Microsoft sigue los pasos de otras tecnológicas

Microsoft ciertamente no es la primera gran empresa de tecnología en adoptar tiempo libre ilimitado.

Salesforce, LinkedIn, Oracle y Netflix, propiedad de Microsoft, ofrecen políticas similares de tiempo libre ilimitado para los empleados. La nueva política sigue a Microsoft, que permite que más empleados trabajen desde casa de forma permanente y la bonificación pandémica de 1,500 dólares de la compañía para los empleados.