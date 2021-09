Migran patrones 70% de plantilla de outsourcing: IMSS

Del total de patrones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó como susceptibles para migrar al esquema de outsourcing, prácticamente ya transfirió el 70% de la plantilla.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, expuso que quienes aún no migran su plantilla tendrán que hacerlo en algún momento.

"Uno de los temas que hoy estamos viendo es que de un universo que ya teníamos más-menos como de 7 mil 500 registros patronales ya identificados que estaban por migrar, prácticamente migraron el 70 por ciento ya de su plantilla".

Durante la conferencia sobre Obligaciones ante el IMSS, que organizó la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria dijo que algunos "han tenido algunas impugnaciones, podría ser que por eso estén esperando las resoluciones finales, entonces administrativamente para los empresarios es muy complicado conservar un registro patronal por clase".

Sobre la obligación de presentar el Informe cuatrimestral para el IMSS el próximo 17 de septiembre, la funcionaria dijo que es preferible hacerlo antes del día feriado por el Aniversario del Grito de Independencia.

"El cumplimiento de la obligación, nosotros no tenemos un indicio de que haya algo mal en el sistema o por lo cual no se pueda cargar, entiendo que son fechas patrias, y no me gustaría quitarles el festejo, pero en principio la obligación no hay forma de prorrogarla, y sería el 17, entonces quedan 13, 14 y 15 para hacerlo", agregó.