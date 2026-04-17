Millonario, costo por frenar gasolinazo
Ciudad de México.- El gobierno de la Cuarta Transformación ha pagado un costo elevado para mantener los precios controlados de la gasolina. Desde 2018 a la fecha, la Federación ha destinado 853 mil millones de pesos en subsidios a combustibles.
Para dimensionar el impacto, este gasto acumulado equivale al costo conjunto de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y el AIFA.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin esta intervención fiscal el precio del litro de combustible en el mercado actual podría oscilar entre 30 y 33 pesos.
En lo que va del presente año, el costo de frenar el gasolinazo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán ronda los 20 mil millones de pesos en sólo cuatro semanas, mientras que la factura histórica desde 2018 supera los 853 mil millones de pesos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Datos oficiales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho llegar a la Cámara de Diputados, así como del Programa Sectorial de Energía, indican que la actual administración ha tenido que reactivar estímulos agresivos para contener los precios en estaciones de servicio.
Tan sólo en las primeras cuatro semanas de 2026, el gasto estimado asciende a 20 mil millones de pesos desde que se reactivó el subsidio el pasado 14 de marzo, derivado de un costo semanal de 5 mil millones de pesos reportado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
no te pierdas estas noticias
Precio del jitomate alcanza hasta los 98 pesos por kilo
El Universal
GCMA destaca que el productor recibe aumentos moderados, pero la intermediación genera incrementos mayores en el precio final.
Pemex separa a tres funcionarios por derrame en Golfo de México
El Universal
El director general de Pemex informó que los cargos removidos están relacionados con seguridad y control ambiental.
Amafore: minusvalías históricas no afectan ahorro pensionario en México
El Universal
Los retiros por desempleo en Afore crecieron 21% en términos reales y alcanzaron 10 mil 431 millones de pesos.