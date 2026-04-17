Millonario, costo por frenar gasolinazo

Ciudad de México.- El gobierno de la Cuarta Transformación ha pagado un costo elevado para mantener los precios controlados de la gasolina. Desde 2018 a la fecha, la Federación ha destinado 853 mil millones de pesos en subsidios a combustibles.

Para dimensionar el impacto, este gasto acumulado equivale al costo conjunto de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y el AIFA.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin esta intervención fiscal el precio del litro de combustible en el mercado actual podría oscilar entre 30 y 33 pesos.

En lo que va del presente año, el costo de frenar el gasolinazo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán ronda los 20 mil millones de pesos en sólo cuatro semanas, mientras que la factura histórica desde 2018 supera los 853 mil millones de pesos.

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Datos oficiales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho llegar a la Cámara de Diputados, así como del Programa Sectorial de Energía, indican que la actual administración ha tenido que reactivar estímulos agresivos para contener los precios en estaciones de servicio.

Tan sólo en las primeras cuatro semanas de 2026, el gasto estimado asciende a 20 mil millones de pesos desde que se reactivó el subsidio el pasado 14 de marzo, derivado de un costo semanal de 5 mil millones de pesos reportado por la presidenta Claudia Sheinbaum.