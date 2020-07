Mineras extranjeras no han salido del país: Economía

La conmemoración del Día del Minero abre espacio para reflexionar sobre la situación de la industria, dijo el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga Fernández.

La actividad tiene retos en materia fiscal, Estado de derecho, seguridad, además de la regularización de las concesiones existentes y no hay fecha para dar nuevas, explicó a EL UNIVERSAL.

Aseguró que las inversiones se mantienen en el sector: "No ha habido salida de empresas extranjeras", pero sí movimientos de las transnacionales que obedecen a otro tipo de circunstancias y que llevan a ventas o fusiones.

Respecto a cómo han afectado los cambios de políticas en el país, Quiroga Fernández expuso: "Los que conocen a México tienen confianza en el país".

"Entendemos que hay incertidumbre, pero es sobre todo de quienes no están en México. Los que sí lo han visto saben el compromiso del gobierno para cumplir, respetar concesiones, no subir impuestos y facilitar los diferentes trámites, sin excepción han permanecido".

Comentó que los precios de diversos minerales van al alza, como el oro, que rebasó los 2 mil 800 dólares por onza, "lo cual es histórico"; el hierro, cobre y zinc se recuperan conforme se reactiva el sector.

La pandemia del Covid-19 toma un lugar preponderante, porque la industria es parte de la solución, pues diversos metales son necesarios hasta para la industria farmacéutica, así que opera en medio de medidas sanitarias, agregó.

Dijo que el coronavirus causó daños a la industria, la cual estuvo sin actividad durante dos meses, por eso en la medida de lo posible se buscó minimizar el impacto social. Las empresas hacen esfuerzos por mantener plazas laborales, salarios y proteger a los actores involucrados más vulnerables.

Sin embargo, por la pandemia, "todos los inversionistas están en modo de precaución y a la expectativa, porque tenemos que descifrar la nueva normalidad, que va a incluir una reconfiguración de las cadenas de valor".

Esta reconformación no solamente tiene que ver con el Covid-19, también con la nueva normatividad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El subsecretario dijo que en la industria minera "persisten retos de liquidez, seguridad, estabilidad laboral, certidumbre fiscal y Estado de derecho".

Sobre los problemas que enfrentan, advirtió que hay abusos de grupos que bloquean minas para sacar provecho económico.

En el caso de certidumbre fiscal, dijo que se busca atender el compromiso de la autoridad hacendaria de regresar de manera expedita el IVA que pagaron las empresas exportadoras, "estamos trabajando para que obtengan las devoluciones en los tiempos de ley".

Bajo revisión. Quiroga Fernández comentó que a la fecha hay 25 mil concesiones mineras, las cuales se revisan y se busca que se regularicen, es decir, se pongan al corriente con el pago de derechos para seguir operando las minas. La revisión tiene que ver con pagar los derechos, aproximadamente entre 2.5 millones y 4 millones de pesos al año, para mantener viva la concesión.

Advirtió que el gobierno no busca cancelarlas sino facilitar la regularización, por lo que en varios casos hay concesionarios que se asocian, ceden los derechos o las rentan a fin de no perderlas.

Sin embargo, añadió que aún se sigue en ese proceso y hasta que no terminen no se podrá plantear el otorgar nuevas.