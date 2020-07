Ministro da la razón a Cuauhtémoc Blanco y frena reapertura socioeconómica en Cuernavaca

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la reapertura socioeconómica de Cuernavaca, Morelos, debido a que la entidad continúa en color rojo en el semáforo Covid-19.

A petición del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el ministro ponente también frenó la reapertura de Cuautla y admitió a trámite las dos controversias constitucionales que presentó luego de que el 16 y 21 de junio los ayuntamientos de ambos municipios acordaron la reapertura de actividades no esenciales.

"Se concede la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo de Morelos, respecto del acuerdo relativo a la reapertura socioeconómica en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, derivado de la sesión de cabildo de 21 de junio de 2020, para los efectos y consecuencias que se señalan en este proveído, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del asunto", indicó el ministro.

En sus demandas, el gobierno de Morelos alegó invasión de competencias por parte de los ayuntamientos al considerar que no tienen facultades para decretar el reinicio de sus actividades sin acatar las medidas establecidas por la Federación y la administración estatal en materia de salud, pues el semáforo aún está en rojo.

En consecuencia, permanecerá vigente el cierre de comercios y actividades no esenciales hasta que la Corte se pronuncie o, al menos, hasta que el semáforo del estado de Morelos cambie de color.