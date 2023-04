Minusvalías en Afores apenas se están recuperando, dice Consar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego, dijo que las fuertes minusvalías que tuvieron las Afore en 2022, por 215 mil 477 millones de pesos, están en proceso de recuperación, con lo cual se mantienen suspendidos los cambios de administradora, movimiento conocido como traspaso.

"La gran responsabilidad que tiene la Consar es velar por el buen recaudo de los recursos de los trabajadores y, por eso, dicho sea de paso, en este momento no es posible realizar o concluir una solicitud de traspaso porque todavía estamos en la recuperación de las enormes minusvalías que atestiguamos el año pasado.", dijo el funcionario.

Al participar en la semana de la seguridad social 2023 en el Senado de la República, el funcionario reiteró el llamado a la calma a no realizar un cambio de Afore para no convertir una minusvalía en una pérdida.

"Las minusvalías que son parte de esta naturaleza y que se explican por un entorno complicado como el que vimos en 2022 a nivel global, no representan pérdidas en tanto no se retiren los saldos de las cuentas de los trabajadores. Si sacamos el dinero, entonces sí hacemos efectivas esas minusvalías en pérdidas. Por eso la recomendación de no hacer ningún traspaso, porque eso significaba sacar los recursos y realizar las minusvalías en pérdidas", dijo.

En ese sentido, explicó que del total de recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), superior a 5.4 billones de pesos, 50.2% se han generado de los rendimientos de las inversiones que realizan las Afore, mientras que desde diciembre de 2008 a la fecha el sistema ha tenido 140 meses de plusvalías y 44 de minusvalías.

Al cierre del primer trimestre de 2023, las Afore reportaron plusvalías acumuladas por 138 mil 800 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Consar, solamente en marzo se tuvieron plusvalías por 108 mil 599 millones de pesos.

El fantasma del envejecimiento nos está alcanzando: Consar

El funcionario recordó que los sistemas de pensiones en el mundo están implementando medidas audaces debido al aumento en la esperanza de vida, además de que se han visto un sinnúmero de manifestaciones de inconformidad y resistencia por parte de las poblaciones.

"En México no somos ajenos a ello; el fantasma del envejecimiento poblacional nos está alcanzando y somos conscientes que es nuestro deber atenderlo a la brevedad. Por ello, todos los involucrados tenemos el enorme compromiso de revisar, prevenir y proponer nuevos esquemas de seguridad social, lo haremos de manera responsable, coordinada, consensuada y con una visión clara que garantice las mejores condiciones para los trabajadores y patrones, y fortalezca los esquemas financieros que dan cobijo a las pensiones", explicó.

En ese entorno, el presidente de la Consar resaltó la reforma de pensiones realizada en 2020, la cual ha sido resaltada por la OCDE, al reconocer que México implementó uno de los cambios más integrales entre los países que conforman el organismo, al aumentar las contribuciones, así como los beneficios actuales y futuros.

El presidente de la Consar dijo que si bien la reforma de pensiones de 2020 es beneficiosa, aún prevalecen retos en el SAR, como reducir el número de cuentas sin registro, ampliar y fortalecer la oferta de instrumentos financieros y mejores inversiones con criterios sustentables, así como incentivar la competencia a través de rendimientos, y mejorar la calidad del servicio y generalizar el conocimiento del SAR y una mejor educación previsional entre la población y desarrollar políticas con perspectiva de género, con el objetivo de igualar las condiciones pensionarias de las mujeres con las de los hombres.

"Para la actual administración, el trabajador está y estará en el centro de las decisiones", dijo.