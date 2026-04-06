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Misión Comercial México-Canadá 2026: impulso a empresas mexicanas en Canadá

Empresas mexicanas deben cumplir criterios específicos para participar en la Misión Comercial México-Canadá 2026.

Por El Universal

Abril 06, 2026 08:19 p.m.
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Misión Comercial México-Canadá 2026: impulso a empresas mexicanas en Canadá

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La Misión Comercial México-Canadá 2026 es una iniciativa del Gobierno de México para posicionar a empresas mexicanas en el mercado canadiense como socios estratégicos de primer nivel.

Sectores estratégicos y objetivos de la misión

La cual tiene el objetivo de generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión en 10 sectores, aprovechando el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Plan de Cooperación Económica México–Canadá 2026–2030.

La iniciativa es de modalidad presencial con reuniones B2B y eventos sociales, los cuales se realizarán el 7 y 8 de mayo en (por confirmar) Toronto y Montreal; para asistir, deberán postularse en la página oficial.

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Criterios de elegibilidad y participación

¿Cuáles son los sectores que tienen oportunidad en la Misión Comercial México-Canadá 2026?

Los sectores estratégicos que podrán participar en la Misión Comercial México-Canadá 2026 son:

· Infraestructura: Parques industriales con estándares internacionales para atracción de inversión canadiense; operadores ferroviarios y de cadena de frío con proyección de expansión hacia Norteamérica; desarrolladores de zonas logísticas y plataformas multimodales.

· Agroindustria: Proveedores de sistemas de riego tecnificado y gestión hídrica con interés exportador; empresas agroexportadoras en busca de socios de distribución en el mercado canadiense; startups agtech con soluciones de monitoreo, drones y agricultura de precisión.

· Manufactura: Fabricantes en electromovilidad (componentes, baterías, carrocería) alineados a cadena EV; productores de aluminio y cemento para proyectos de construcción e infraestructura canadiense; empresas aeronáuticas con certificación AS9100/FAA para ingreso al clúster de Quebec.

· Farmacéutica y dispositivos médicos: Laboratorios mexicanos con portafolio de APIs y genéricos para registro ante Health Canada; fabricantes de dispositivos médicos con certificado ISO 13485 y experiencia en exportación; empresas de servicios de CRO/manufactura por contrato para el ecosistema farmacéutico canadiense.

· Energía, economía circular y sostenibilidad: Desarrolladores de proyectos de energía solar y eólica con experiencia en financiamiento; empresas de hidrógeno verde e infraestructura de captura de carbono; proveedores de servicios para la transición energética en industrias intensivas (cemento, acero, minería).

· Aceleración de patentes e innovación: Centros de I+D y universidades mexicanas con portafolio de patentes para licenciamiento; empresas de transferencia tecnológica en materiales avanzados, biotech y semiconductores; startups deeptech en busca de coinversión o adquisición por parte de fondos canadienses.

· Industrias creativas: Estudios de videojuegos y VFX con capacidad de coproducción y acceso a créditos fiscales; empresas de realidad extendida (XR) con aplicaciones en entretenimiento, salud y educación; diseñadores y agencias creativas digitales con proyectos de distribución en plataformas globales.

· Fondos de inversión y clústeres de innovación: Startups mexicanas en etapa Series A+ en busca de capital de riesgo canadiense; fintechs y plataformas B2B con modelo escalable y tracción en LATAM; gestores de fondos de venture capital con portafolio en México y visión de expansión.

· Logísticas: Agencias aduanales y brokers con experiencia en operaciones T-MEC y proyección a CPTPP; empresas de certificación, normalización y aseguramiento de calidad para mercado canadiense; consultoras de comercio exterior especializadas en aranceles, reglas de origen y solución de controversias.

· Educación y desarrollo: Instituciones de educación técnica con programas de formación dual para manufactura avanzada; plataformas de upskilling en digitalización, automatización e idiomas para la industria; empresas de reclutamiento especializado y movilidad de talento entre México y Canadá.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad en la Misión Comercial México-Canadá 2026?

Las empresas que pueden participar son de PyME, gran empresa y asociación, cámara u organismo.

En el caso de organizaciones y grandes empresas, deberán operar en uno de los sectores elegibles de la misión comercial. También deben contribuir a fomentar la cooperación, el intercambio de conocimientos o el desarrollo económico. Además, deben tener la capacidad de aportar valor, demostrarlo a la misión comercial mediante experiencia, recursos u oportunidades de colaboración.

Para las PyME debe estar legalmente constituida en México o contar con registro que le permita operar formalmente en el país, y cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias correspondientes, operar en uno de los sectores elegibles de la misión comercial.

Y estar preparada para generar relaciones comerciales con empresas canadienses, así como contar con un producto o servicio comercializado e identificar a Canadá como parte de su plan de negocios internacional y haber realizado investigación sobre el mercado objetivo y sus oportunidades.

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