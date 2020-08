Mitsubishi apuesta a demanda de subcompactos

A medida que se van retomando las actividades después del confinamiento, las personas interesadas en adquirir un auto nuevo probablemente se inclinen hacia un vehículo más pequeño y económico como un subcompacto.

Por eso, la apuesta de Mitsubishi en este segmento es el Mirage G4, el cual salió al mercado esta semana.

En entrevista, Jorge Vallejo, presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México, dijo que los clientes no solo están buscando vehículos más económicos sino más eficientes en consumo de combustible, costo de mantenimiento y valor residual, pues la crisis económica va a tardar un poco en desaparecer.

"En 2019, casi 40% de las ventas a nivel nacional fueron de autos subcompactos y es el segmento de mayor crecimiento desde hace varios años.

"Para nosotros representa casi 20% del total de las ventas y queremos crecer hasta un 23 o 25% con este nuevo representante", explicó.

De enero a julio, se vendieron 160 mil 341 vehículos subcompactos en el mercado mexicano, un 42% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, en julio, las ventas de Mitsubishi crecieron 13% respecto a junio.

Vallejo considera que la demanda de camionetas SUV se mantendrá durante los próximos meses, pero el segmento de subcompactos tendrá buena demanda, pues no solo los particulares están buscando opciones más económicas de transporte sino que vienen renovaciones del parque vehicular para servicio público.

"Vienen renovaciones de parques vehiculares federales y estatales, también algunas empresas que frenaron su compra de vehículos utilitarios van a retomar sus compras.

"Las arrendadoras de renta diaria también iniciarán sus procesos para renovar su parque con base en sus propios tiempos y contratos", agregó Vallejo.

El Mirage 4 es un subcompacto con una apariencia más deportiva, con calaveras grandes parecidas a las de Eclipse Cross, Montero Sport y la pick up L200.

Tiene un motor de tres cilindros de 1.2 litros con un rendimiento de combustible de hasta 26 km por litro y está disponible en cuatro versiones cuyo precio inicia en 229 mil 300 pesos.

El directivo comentó que el precio de los vehículos se ha visto impactado por el tipo de cambio, por lo que están importando más producto de Tailandia donde pueden conseguir modelos con buen equipamiento a un precio competitivo.

Agencias

En medio de la pandemia, Mitsubishi abrió cuatro nuevas agencias en Zacatecas, Aguascalientes, Reynosa, Guadalajara y está por abrir otra en Tampico.

"Esto habla de la confianza de los grupos de inversionistas en tiempos complicados y nos llena de orgullo porque si esto estamos haciendo en meses pandémicos nos indica que vamos a rearrancar de manera más potente", aseguró.

La compañía está explorando abrir distribuidoras en la Riviera Maya donde estima que la demanda de vehículos mejorará cuando se reactive el turismo hacia finales de año.

Actualmente, 44 de las 53 agencias de Mitsubishi están abiertas, pero permanecen cerradas las de Veracruz, La Paz y Hermosillo por el semáforo rojo de la pandemia.