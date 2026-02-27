Moody's advierte riesgos económicos tras muerte de El Mencho en México

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- La agencia Moody's Ratings señaló este viernes riesgos económicos para México tras la muerte, el pasado domingo, en un operativo militar del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', debido a que la inseguridad limita el crecimiento.

Moody's identifica riesgos económicos tras muerte de El Mencho

En un reporte, la agencia apuntó que "la seguridad es un riesgo social clave" para México y una "restricción estructural para el crecimiento económico" porque aumenta los costos para las empresas, incluido el pago de extorsiones, y empeora el entorno operativo.

Agregó, asimismo, que la "actividad económica ilegal" también debilita las instituciones a través de la corrupción.

La agencia expuso que "las crecientes presiones" sobre el gasto han llevado al Gobierno mexicano a "reducir el presupuesto de seguridad", pero un nuevo aumento de la violencia "podría provocar un cambio de rumbo y limitar la consolidación fiscal".

No obstante, precisó que "si bien mayores niveles de violencia podrían tener efectos negativos a corto plazo, avances significativos en materia de seguridad serían positivos en términos crediticios en el largo plazo".

Impacto del operativo y la violencia en la economía mexicana

Moody's Ratings consideró que aunque es "probable" que se produzcan acciones de represalia a corto plazo por parte del CJNG y disputas internas por la sucesión, los enfrentamientos de la semana "fueron normalmente breves y geográficamente acotados".

"Creemos que los posibles enfrentamientos tienen un riesgo limitado de extenderse a las principales ciudades o de alterar significativamente la actividad económica general. Mientras la violencia se limite a áreas que no son críticas para la actividad macroeconómica, como la industria, la manufactura o el turismo, no anticipamos implicaciones crediticias significativas", señaló.

El reporte destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "ha modificado la política de seguridad "respecto de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien "evitaba confrontar directamente con los cárteles" y agregó que la cooperación y el intercambio de información entre México y Estados Unidos han aumentado.

Por último, la agencia explicó que la gestión gubernamental de episodios de violencia que "podrían intensificarse en los próximos meses será fundamental" de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tanto para la relación bilateral con EE.UU., como en el marco de los preparativos de México para albergar 13 partidos de la próxima Copa del Mundo de fútbol.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco (oeste).

Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos y establecimientos comerciales en gran parte del país.

'El Mencho', de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.