logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Banxico aumenta previsión del PIB

Desestima impacto del alza al IEPS en inflación y efectos de los bloqueos por la inseguridad

Por EFE

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Banxico aumenta previsión del PIB

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) desestimó en sus proyecciones económicas el impacto del alza en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la inflación, así como los efectos de los bloqueos por la inseguridad.

Incluso, anticipó que muy probablemente en la reunión programada para marzo se podría regresar al ciclo de recortes de la tasa de interés de referencia, tras la pausa de febrero, manteniéndose en 7%.

Ante ello, subió su estimado de crecimiento de la economía para este año, pasando de 1.1% a 1.6%, con un intervalo de entre 1% y 2.2%, y ratificó su pronóstico de converger hacia la meta inflacionaria de 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

Para 2027 mantuvo su previsión puntual de una expansión de 2%, con el Producto Interno Bruto (PIB) moviéndose en un rango de entre 1.2% y 2.8%

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La gobernadora del instituto, Victoria Rodríguez Ceja, justificó las revisiones al PIB al explicar que luego del bajo dinamismo de 2025, se prevé cierta aceleración en el crecimiento económico, aunque moderado.

En la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, señaló que la nueva proyección está sustentada en el consumo privado, mas no en la inversión, pues seguirá débil hasta el segundo trimestre de 2026 como reflejo de la incertidumbre por las relaciones comerciales con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Agregó el efecto del Mundial de Futbol 2026, que podría generar un crecimiento por arriba de lo esperado, pero moderado.

También atribuyó la fortaleza del peso frente al dólar a los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y al régimen flexible del tipo de cambio, lo que permite seguir una política monetaria centrada en el mandato de Banxico, que es la estabilidad de precios.

Se refirió a los efectos que tendrían sobre el PIB y la inflación los bloqueos y paros de actividades en aeropuertos y oficinas en respuesta al operativo.

"No se espera que haya un efecto notorio en la inflación. Si bien pudiera haber algunos precios que podrían verse afectados por algunas interrupciones en las cadenas de suministro, estos impactos serían acotados", dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SAT inicia revisión a grandes contribuyentes por ISR 2022-2023
SAT inicia revisión a grandes contribuyentes por ISR 2022-2023

SAT inicia revisión a grandes contribuyentes por ISR 2022-2023

SLP

El Universal

La autoridad fiscal detectó tasas de ISR inferiores a las establecidas en sectores clave de la economía.

Banxico prevé OPI de Banamex hasta 2027: detalles oficiales
Banxico prevé OPI de Banamex hasta 2027: detalles oficiales

Banxico prevé OPI de Banamex hasta 2027: detalles oficiales

SLP

El Universal

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja destaca la confianza de inversionistas institucionales en Banamex.

Banxico ajusta al alza pronóstico de crecimiento económico
Banxico ajusta al alza pronóstico de crecimiento económico

Banxico ajusta al alza pronóstico de crecimiento económico

SLP

El Universal

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja destacó una expansión económica mayor a la esperada

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario
TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario

SLP

El Universal

La televisora argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios