Banxico aumenta previsión del PIB

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) desestimó en sus proyecciones económicas el impacto del alza en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la inflación, así como los efectos de los bloqueos por la inseguridad.

Incluso, anticipó que muy probablemente en la reunión programada para marzo se podría regresar al ciclo de recortes de la tasa de interés de referencia, tras la pausa de febrero, manteniéndose en 7%.

Ante ello, subió su estimado de crecimiento de la economía para este año, pasando de 1.1% a 1.6%, con un intervalo de entre 1% y 2.2%, y ratificó su pronóstico de converger hacia la meta inflacionaria de 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

Para 2027 mantuvo su previsión puntual de una expansión de 2%, con el Producto Interno Bruto (PIB) moviéndose en un rango de entre 1.2% y 2.8%

La gobernadora del instituto, Victoria Rodríguez Ceja, justificó las revisiones al PIB al explicar que luego del bajo dinamismo de 2025, se prevé cierta aceleración en el crecimiento económico, aunque moderado.

En la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, señaló que la nueva proyección está sustentada en el consumo privado, mas no en la inversión, pues seguirá débil hasta el segundo trimestre de 2026 como reflejo de la incertidumbre por las relaciones comerciales con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Agregó el efecto del Mundial de Futbol 2026, que podría generar un crecimiento por arriba de lo esperado, pero moderado.

También atribuyó la fortaleza del peso frente al dólar a los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y al régimen flexible del tipo de cambio, lo que permite seguir una política monetaria centrada en el mandato de Banxico, que es la estabilidad de precios.

Se refirió a los efectos que tendrían sobre el PIB y la inflación los bloqueos y paros de actividades en aeropuertos y oficinas en respuesta al operativo.

"No se espera que haya un efecto notorio en la inflación. Si bien pudiera haber algunos precios que podrían verse afectados por algunas interrupciones en las cadenas de suministro, estos impactos serían acotados", dijo.