Netflix se retira de la puja por Warner

Nueva York.- Netflix se niega a aumentar su oferta para comprar el negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, en un movimiento sorprendente que, en la práctica, coloca a Paramount en posición de hacerse con el gigante de Hollywood.

Este jueves, después de que la junta directiva de Warner anunciara que la oferta de Paramount, propiedad de Skydance, era superior al acuerdo que había alcanzado con la empresa Netflix, el gigante del streaming dijo que el nuevo precio que se requeriría para comprar Warner haría que el acuerdo ya no resultara "financieramente atractivo".

"Creemos que habríamos sido sólidos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros.", afirmaron en un comunicado conjunto los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters. "Pero esta transacción siempre fue un ´agradable extra´ al precio adecuado, y no un ´imprescindible´ a cualquier precio".

Sarandos y Peters también agradecieron a la dirección de Warner. La empresa había respaldado repetidamente el acuerdo que alcanzó con Netflix desde diciembre —e incluso al anunciar la mañana del jueves que la oferta más reciente de Paramount era superior, indicó que su directorio mantenía su recomendación previa a favor de Netflix.

La noticia se produce después de que Paramount aumentara su oferta rival por la empresa completa a 31 dólares por acción, además de otras revisiones.