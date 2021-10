Moody´s ve mejor entorno financiero para empresas mexicanas en 2022

La agencia Moody´s consideró que la recuperación económica que se ha consolidado en México después del golpe de pandemia de Covid-19 favorecerá el entorno financiero de las empresas aunado a un crecimiento de proyectos de infraestructura en 2022.

"La generación de flujo de las empresas y proyectos de infraestructura en México para 2021-22 mejorará con relación a 2020, y su continua disciplina financiera además de la reducción de la deuda les ayudará a reducir el apalancamiento en medio punto en promedio hasta fines de 2022 a principios de 2023. La mayoría de las empresas mexicanas seguirán protegiendo su liquidez y manteniendo las inversiones de capital bajo control", dijo Moody´s.

En un análisis sobre la calidad crediticia de las empresas no financieras de América Latina, la agencia resaltó que la recuperación en los países de la región será desigual después de la pandemia.

"Los factores económicos influirán en la calidad crediticia de las empresas no financieras de América Latina hasta 2022, con perspectivas sólidas en Brasil, Chile y México, donde el panorama de recuperación se ha consolidado, y débiles en Argentina y Perú con un mayor riesgo político y una política económica incierta", dijo la firma.

Moody´s añadió que las empresas peruanas se beneficiarán del crecimiento económico y recuperarán su posicionamiento en 2022. Sin embargo, el nuevo gobierno aumenta los riesgos de gobernabilidad del Perú en general, la eficacia y la credibilidad de las políticas públicas, lo que deteriora tanto la confianza de los inversionistas como las perspectivas crediticias de mediano plazo.

"La depreciación de la moneda no representa una amenaza importante para la recuperación del Perú, y el sistema bancario del país seguirá siendo fuerte, lo que impulsará la recuperación de la mayoría de los sectores corporativos", dijo.

En Argentina, la agencia resaltó que aunque la economía se recupere en 2022, los desequilibrios macroeconómicos y la alta inflación seguirán presentando un estrés crediticio considerable para las empresas, aunque una mejora del entorno externo compensará parcialmente la debilidad económica interna de las empresas locales.

"Argentina sigue excluida de los mercados de deuda internacionales mientras atraviesa tensiones políticas antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2021, lo que agrava el débil entorno operativo de las empresas locales", resaltó.