Mujeres dominarán compras en línea en Buen Fin: Mercado Libre

La novena edición de El Buen Fin, que se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de noviembre, será la primera en que las mujeres dominarán las compras en línea, estima Mercado Libre, la plataforma de e-commerce más grande de México y América Latina.

"Los datos históricos de las últimas ediciones nos señalan un cambio para el próximo Buen Fin. Las mujeres mexicanas han asimilado más rápido las ventajas de comprar en línea y en nuestra plataforma tendremos muchas opciones para ellas", comentó David Geisen, director general de Mercado Libre México.

En 2016, el 56% de las compras fueron realizadas por hombres; en 2017, los hombres representaron el 53% del total; y en 2018 hubo un empate, con 50% para cada uno. De mantenerse la tendencia, será la primera vez que las mujeres comprarán más en Mercado Libre que los hombres durante los cuatro días de El Buen Fin 2019.

En las tres últimas ediciones, las categorías más buscadas siempre han sido las mismas: celulares y telefonía; ropa, bolsas y calzados; y computación. Eso no va a cambiar este año. "La tecnología es la favorita de los usuarios durante El Buen Fin, porque los descuentos la hacen más accesible, además de las facilidades de pagos a meses sin intereses", agregó Geisen.

Los productos más vendidos entre 2016 y 2018 han sido smartphones, laptops, pantallas y consolas. Los únicos productos no tecnológicos que se han colado en el top 10 fueron un colchón matrimonial ortopédico en 2017 y una bolsa de croquetas de 20 kilos el año pasado.

Los datos recogidos por Mercado Libre sobre el comportamiento de consumo de sus usuarios en las tres ediciones anteriores de El Buen Fin confirman que la tarjeta de crédito es el medio de pago predilecto; que las compras se realizan por teléfono móvil (65%, 74% y 78% respectivamente entre 2016 y 2018); y que el primer día de El Buen Fin es cuando se realizan la mayor cantidad de transacciones.

Esas estadísticas van a aumentar todavía más en la novena edición, al punto de que la plataforma de e-commerce espera que se hagan más de 150 transacciones por minuto, en promedio.

Para incentivar las compras en línea, Mercado Libre anunciará ofertas especiales entre las 9:00 de la noche y las 9:00 de la mañana bajo el lema Nosotros no cerramos. "La ventaja de comprar en línea es que la plataforma nunca cierra, está disponible las 24 horas. Así que además de la comodidad de evitar filas y plazas llenas de gente, se pueden buscar ofertas y comprar productos a cualquier hora", concluyó el director general.

Otro incremento notable que se espera durante el fin de semana es la compra bajo la modalidad Full, que son productos que Mercado Libre tiene en el centro de distribución y entrega en menos de 24 horas. Se implementó en 2017 y sólo 3% de las compras tuvieron esa ventaja, mientras que el año pasado aumentaron a 18% del total. Además de la entrega express, la plataforma de e-commerce ofrece envíos gratuitos y compra protegida en caso de que el usuario no quede satisfecho con su compra.