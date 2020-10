Mujeres trabajan 6.2 horas más que el hombre a la semana en México: ENUT

A nivel nacional, las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres en promedio a la semana, según el tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado, revelan los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019, dados a conocer por el Inegi y el Instituto Nacional de las Mujeres.

A nivel nacional, el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 horas y para los hombres es de 53.3 horas. El tiempo total de trabajo identifica una brecha desfavorable para las mujeres de 6.2 horas más de trabajo total a la semana.

En opinión de Julio Santaella, presidente del Inegi, así como de Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, es probable que la carga de trabajo para las mujeres se haya incrementado este año producto de la pandemia por Covid-19 y el confinamiento, sin embargo, no se sabe en qué magnitud.

Las cinco entidades con las mayores brechas de desventaja en el tiempo total de trabajo para las mujeres son: Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, con -12.2, -9.6, -9.1, -8.7 y -8.7 horas, respectivamente. En contraste, las cinco entidades con menores brechas son: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Nuevo León, con -0.4, -1.0, -2.1, -3.5 y -3.7 horas, respectivamente.

Los principales objetivos de esta encuesta son proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de trabajo de las y los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la economía y, en general, la forma cómo usan su tiempo mujeres y hombres, así como la percepción de su bienestar.

Del total del tiempo de trabajo de la población de 12 años y más, prácticamente cinco de cada diez horas contribuyen a la economía del país, sin que medie pago alguno por ello.

El 30.9% del tiempo total de trabajo para las mujeres corresponde al trabajo para el mercado, 66.6% al trabajo no remunerado de los hogares y 2.5% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar.

Para los hombres, 68.9% concierne al tiempo dedicado al trabajo para el mercado, 27.9% para el trabajo no remunerado de los hogares y 3.1% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar.

En trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, las mujeres de 12 años y más reportaron 30.8 horas promedio a la semana mientras que los hombres en el mismo rango de edad registraron 11.6 horas semanales.

En comparación con los resultados de 2014, se incrementa el tiempo promedio de trabajo doméstico no remunerado, una hora para las mujeres (29.8) e incrementa la participación para los hombres en prácticamente dos horas (9.7).

Pese a su jornada completa de trabajo para el mercado, para las mujeres no existe una reducción importante de las horas de trabajo no remunerado, siendo de 25.7 horas a la semana en el trabajo doméstico para el propio hogar, contra 11.0 horas de los hombres, ambos bajo la misma condición de trabajar 40 o más horas para el mercado.

Entre las mujeres hablantes y no hablantes de lengua indígena, es más alto el tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico para el propio hogar en las mujeres que son hablantes de alguna lengua indígena, con 5.4 horas más en promedio a la semana de trabajo (30.5 contra 35.9 horas).

Las mujeres reportaron 12.3 horas de cuidados directos y 28.8 horas con cuidados pasivos. Por otro lado, los hombres tienen un promedio de 5.4 horas de cuidados directos y 12.9 horas incluyendo cuidados pasivos.

A nivel nacional, en 2019, la tasa de participación de las mujeres en trabajo no remunerado para otros hogares fue de 20.6% y de los hombres de 13.0%. Las mujeres dedicaron en promedio 9.7 horas a la semana a esta actividad y los hombres reportaron 6.4 horas.

A nivel nacional, las mujeres reportaron 5.0 horas semanales en trabajo voluntario y los hombres reportaron 6.3 horas en la misma actividad. Respecto al trabajo comunitario, las mujeres reportaron 3.2 horas a la semana y los hombres 4.0 horas.

En actividades de convivencia familiar y social, las mujeres reportan una mayor tasa de participación y promedio de horas semanales en comparación con los hombres. Sin embargo, los hombres reportan una tasa mayor de participación en la realización de deportes y ejercicio físico, así como en el promedio de horas a la semana dedicadas a esa actividad.

Los hombres reportan en promedio 6.2 horas a la semana al cuidado a la salud, muy similar al de las mujeres, que es de 5.7 horas. Asimismo, los hombres dedican 4.4 horas a la semana a rezar, meditar o descansar y las mujeres registran 3.8 horas. Sin embargo, las mujeres reportan una tasa de participación de 53.5% en esta actividad y los hombres de 43.7%.