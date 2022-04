Musk ofrece compra total de la red Twitter

Nueva York.- El multimillonario Elon Musk ofreció comprar Twitter, alegando que la red social a la que él ha acusado de no estar a la altura de los principios de respeto a la libertad de expresión debe dejar de cotizar en bolsa y transformarse como una empresa privada.

En un documento enviado a los reguladores bursátiles en Estados Unidos, Twitter Inc. explicó que Musk —quien actualmente es el mayor accionista de la plataforma con poco más del 9% de sus títulos— envió una carta a la empresa el miércoles con una propuesta para adquirir el resto. Musk —que es el director general de la empresa automotriz Tesla— ofreció 54,20 dólares por acción, es decir, una oferta valuada en más de 43,000 millones de dólares.

El empresario dijo que esa era su mejor y última oferta, pero no ofreció los detalles sobre el financiamiento. La oferta no es vinculante y está sujeta al financiamiento y a otras condiciones.

"He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional", afirmó Musk en la presentación. "Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada".

Twitter dijo que recibió la oferta de Elon Musk y sopesará si lo mejor para los accionistas es seguir operando o no como una empresa que cotiza en bolsa.

El analista Daniel Ives de Wedbush dijo en una nota a sus clientes que "esta telenovela terminará con Musk siendo dueño de Twitter después de esta adquisición enérgica y hostil de la empresa". Ives considera que será difícil que otros postores o consorcios se presenten y la junta directiva de Twitter probablemente se verá obligada a aceptar la oferta de Musk o iniciar un proceso para vender la empresa.