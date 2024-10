El BIS cuestiona el impacto del nearshoring en México

El Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) destacó que el entusiasmo que ha despertado la relocalización de empresas hacia México no se está reflejando en las cifras de capital extranjero captado.

En un nuevo estudio que dio a conocer este jueves, el banco de los bancos centrales en el mundo que tiene como gerente general al mexicano Agustín Carstens, se pone de manifiesto que hay otros datos que relevan que no hay evidencia suficiente sobre si existe un importante apogeo de ese proceso conocido como nearshoring.

Se señala que esto podría tener que ver con el inadecuado desarrollo de la infraestructura necesaria para captar inversiones, y el reto que se enfrenta por la aplicación del estado de derecho para mejorar el entorno.

Las llamadas telefónicas con analistas y encuestas de ganancias muestran un gran interés, y la construcción ha estado en auge, se pondera en el documento titulado "¿Evidencia de nearshoring en las Américas?"

Sin embargo, otros indicadores, como la Inversión Extranjera Directa (IED) y el crecimiento del empleo en el sector de la construcción, dan señales mixtas sobre el impacto en toda la economía del nearshoring, según el estudio.

Se pone énfasis en que, si bien las economías de las Américas están preparadas para cosechar los beneficios de la reasignación comercial, sólo unas pocas lo han hecho hasta la fecha.

Aumentan las cuotas de importación de Estados Unidos

Refirió que las cuotas de importación de Estados Unidos han aumentado modestamente en el caso de México, Canadá, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana.

Pero, con excepción de sectores específicos, como en el caso de los instrumentos médicos, el impulso de las fuentes de importación cambiantes de Estados Unidos todavía no se ha extendido a productos y sectores más nuevos o más complejos, indicó. Como ejemplo de la falta de evidencia clara particularmente desconcertante, señaló a México.

Estableció que, si bien los efectos de la deslocalización en toda la economía podrían tardar en materializarse, otras explicaciones de por qué el impacto de la relocalización no ha sido mayor, podrían ser el desarrollo inadecuado de la infraestructura en México y los desafíos relacionados con el estado de derecho y el entorno de inversión.

Tensiones comerciales y geopolíticas, dos factores para el cambio en las importaciones estadounidenses

Especialistas que participaron en la investigación del BIS, ponderaron que las tensiones comerciales y geopolíticas han coincidido con un cambio en las importaciones estadounidenses lejos de China hacia otros países bien integrados en las cadenas de valor globales, particularmente en el sudeste asiático y México.

Canadá, Chile, Costa Rica, la República Dominicana y Panamá también han visto ganancias en las cuotas comerciales con los Estados Unidos, pero Brasil, Colombia y Perú han visto una caída en las cuotas de importación de Estados Unidos.

Hacen mención sobre el sentimiento del sector privado sobre el nearshoring y la inversión en nuestro país.

Reconocen que las oportunidades que ofrece el nearshoring han despertado mucho interés en la región, particularmente en México.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recordaron que en 2022 estimaba un aumento potencial de 78 mil millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe, con 35 mil millones de dólares en exportaciones de bienes provenientes de México.

Mientras que el nearshoring es una de las principales preocupaciones de las empresas mexicanas que cotizan en bolsa, y una proporción cada vez mayor de las emisoras mencionan el tema en sus llamadas con analistas en los últimos años.

Hace dos años, alrededor del 40% de las empresas mencionaron el tema.

El sentimiento en torno al nearshoring es más positivo que en general entre las empresas mexicanas.

Incluso refirieron que el grupo Financiero GBM lanzó recientemente el "Barómetro de Nearshoring", mediante el cual reportó anuncios de inversión por 123 mil millones en el país a agosto de 2024.

Por otro lado, en un estudio académico, se estima que para fines de 2024, el producto interno bruto (PIB) de México podría ser 2 puntos porcentuales más alto que en un escenario contrafactual sin tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, refirieron.