Negativa, la extinción de Coneval: Coparmex

Ciudad de México.- La extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al INEGI, que aprobó recientemente la Cámara de Diputados, es un grave retroceso porque se elimina al órgano evaluador y se afecta la rendición de cuentas, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“Su desaparición completa confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial”, afirmó Coparmex.

Transferir las funciones del Coneval al INEGI “implica confundir dos tareas distintas. El INEGI genera datos; el Coneval evaluaba políticas públicas. Una cosa es contar, otra es analizar impacto. La especialización del Coneval permitió identificar qué programas funcionaban y cuáles no. Eliminar esa capacidad técnica abre la puerta a decisiones sin fundamento, basadas en popularidad y no en resultados. Lo que no se evalúa con autonomía, se convierte en propaganda”.

En un comunicado, la Confederación afirmó: “…exigimos que se conserven íntegramente las metodologías, frecuencias y términos de referencia utilizados hasta ahora. Si los nuevos informes no son comparables, objetivos y transparentes, impedirán cualquier mejoría en la política social y lo denunciaremos públicamente”.

