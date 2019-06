Negociación no incluyó productos de nuestro sector: Consejo Agropecuario

Elevar las importaciones de productos agropecuarios de Estados Unidos no es parte del acuerdo alcanzado el viernes pasado entre los gobiernos mexicano y estadounidense, dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, quien explicó que así lo informó el gobierno federal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tuiteó el sábado que México se comprometió a comprar "grandes cantidades" de productos agropecuarios de Estados Unidos, pero De la Vega aseveró a EL UNIVERSAL que desde el gobierno mexicano "me aseguraron que no hay nada en este nuevo acuerdo, que fue solamente el tema migratorio, que el sector agroalimentario no se incluyó en este proceso".

Explicó que ese mismo día en que Trump escribió su tuit contactó a funcionarios mexicanos de alto nivel y "me dijeron que no hay ningún compromiso con el sector agropecuario de incrementar importaciones". Según el funcionario, la de Trump pudo ser una declaración política, sobre todo porque envía un mensaje a su base electoral.

El presidente del CNA detalló que las exportaciones hacia Estados Unidos van al alza, al igual que las importaciones de agroproductos estadounidenses que realiza México, lo que dejó una balanza comercial superavitaria en 7 mil 200 millones, superior a los 5 mil 300 millones del año anterior.

De acuerdo con cifras oficiales en 2018, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial de México con el mundo tuvo un superávit por 5 mil 840 millones de dólares, al sumar las importaciones los 28 mil 416 millones y las exportaciones 34 mil 255 millones, de acuerdo con el Banco de México y el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet.

Los principales productos de exportación hacia Estados Unidos son: cerveza, aguacate, jitomate, hortalizas y azúcar. Mientras que los agroproductos que más se importan de territorio estadounidenses son: maíz amarillo, con un valor de casi 3 mil millones de dólares; piernas, paletas y trozos de carne de cerdo con más de 900 mil millones, y trigo con más de 600 mil millones.