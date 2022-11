Netflix barato ya llegó a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Netflix anunció que a partir de hoy martes se encuentra disponible su plan barato para México. La plataforma de streaming señaló que este plan barato tendrá un costo de 99 pesos al mes.

A través de redes sociales, la plataforma de streaming ya había señalado que "nada en el modo en el que ves Netflix va a cambiar"; sin embargo, los anuncios tendrán una duración de 15 a 3.0 segundos y se transmitirán antes y durante el contenido.

Este plan barato de Netflix estará disponible en Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y México.

¿Qué sucederá con mi cuenta de Netflix ante estos cambios?

La plataforma de streaming informó a todos sus suscriptores que para ellos no habrá cambios negativos o que "impacten" sus cuentas, pues seguirán existiendo los planes sin anuncios, el básico y el premium.

Aunque en el comunicado e Netflix no se menciona, algunas versiones apuntaban a que el plan barato de Netflix no permitiría descargar contenidos para ser vistos sin datos o WiFi.

¿Quién tiene más usuarios en México?

Hasta agosto pasado, The Walt Disney Company sumó 221.1 millones de suscriptores en sus plataformas de streaming, superando por primera vez a Netflix, que cuenta con 220.6 millones de abonados a su servicio.

Además, desde hace unos meses se hizo oficial la fusión entre HBO Max y Discovery+ en una sola plataforma, a partir de 2023.