¿Netflix, HBO o Amazon Prime?, las ventajas, desventajas y costos de sus servicios más usados en México

El streaming ha sido un "salvavidas" dentro de la pandemia que en estos días está pasando por su mayor punto en México. Ahora más que nunca la recomendación es quedarnos en casa para no estar expuestos.

En las próximas semanas seguiremos confinados, y una opción de entretenimiento es adquirir algún servicio de plataformas VOD (Video Bajo demanda) o dos, o tres... para quienes tienen la posibilidad de darse ese lujo y deleitar sus gustos.

Si aún no has adquirido algunos de estos servicios y ya estás pensando en hacerlo, o deseas cambiar de servidor por el aumento a sus precios (¡cof, cof, Netflix!), o simplemente quieres consumir otro o ver sólo el menú de opciones, aquí te decimos las ventajas y desventajas de las tres más usadas en México: HBO, Netflix y Amazon Prime Video.

HBO

MENSUALIDAD:(Una cuenta para tres dispositivos)

SERIES ESTRELLA:Si algo caracteriza a esta plataforma es la planeación al comprar algún proyecto para hacerlo serie, película o documental, se cercioran que sea una gran historia, que tenga una producción de calidad y a un talento reconocido.

Dentro de sus series estrella podemos contratar clásicos como Los Soprano, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm, por mencionar algunas.

Y claro, las series más reconocidas en las entregas de premios que son más recientes como la grandiosa Game of Thrones, Succession, Big Little Lies, Chernobyl, Veep, Barry, Watchmen, entre muchas otras.

VENTAJAS:– El contenido de HBO te da la oportunidad de adquirir sus canales a través de AT&T, Claro Video, Cinépolis Klic, Amazon Prime Video, entre otros.

– Los documentales también son un fuerte en la plataforma. Cada 15 días, aproximadamente, se entregan títulos nuevos en lo que hemos visto pasar Leaving Neverland, What´s my name: Muhammad Ali, Robin Williams: Come inside my mind, Elvis Presley: The Searcher, Wig, Antes de que nos olviden, entre muchos más sobre hechos históricos, más perfiles de famosos y de los casos más extraños.

– En está plataforma llegan muchos de los éxitos en taquilla. Por ejemplo hace unas semanas arribó Once Upon a Time in Hollywood y Yesterday. Además sabemos que llegarán otros igual de importantes como Joker.

– Cuenta con una función para descargar y ver contenido sin conexión.

– Te ofrece un mes de prueba gratis al querer adquirirlo por primera vez.

DESVENTAJAS:– ¿Recuerdan que cada domingo era un martirio ver un episodio de la última temporada de GOT? La app de HBO se caía para muchos por la saturación en sus servidores.

Aunque no hemos vuelto a ver niveles de tal audiencia en la plataforma, lo cierto es que su app no es la más ágil. Muchas veces no "lee" cuando ya viste un capítulo. O sea, si perdiste en el hilo de una serie y deseas retomar, tal vez no te haya marcado en qué capítulo te quedaste.

– Cambiar los subtítulos o el audio de una serie también resulta un conflicto, pues cada que inicies un episodio debes configurarlo.

– Tal vez otra desventaja para muchos es la forma en que nos presentan una serie por primera vez. Pues a diferencia de otras plataformas donde tienes todos los capítulos desde su estreno, HBO nos la va entregando a cuenta gota, una vez por semana.

NETFLIX

MENSUALIDAD:A partir del 1 de junio:

– Plan Básico (1 pantalla): 139 pesos.

– Plan Estándar (2 pantalla): 196 pesos.

– Plan Premium (4 pantalla): 266 pesos.

SERIES ESTRELLA:Son tantas las series de Netflix que hay verdaderas joyas que vale la pena recomendar a tus mejores amigos. Sin duda pioneras como Black Mirror, Orange in the New Black, BoJack Horseman, House of Cards, Stranger Things o Peaky Blinders, son de cajón.

O las más recientes que nos han dejado muy clavados como La Casa de Papel, Better Call Saul, Dark, The Crown, Love, Death + Robots o Así Nos Ven.

Sin embargo, Netflix también conserva con los derechos de otras que, aunque no son originales de la plataforma, su permanencia en el catálogo lo hace muy atractivo con títulos como Breaking Bad, Rick and Morty, Friends, Vikings o Mad Men, por mencionar algunos.

VENTAJAS:– La aplicación de Netflix es la mejor de las tres aquí mencionadas. Permite descargas para ver sin conexión, te ofrece recomendaciones y buscar en su catálogo es realmente fácil. Sin mencionar que tienes otras funciones que te hacen más cómoda la experiencia como aumentar el nivel de la letra de los subtítulos.

– Tiene un catálogo muy diverso. Cada mes anuncia sus estrenos y la lista es amplia en todas sus categorías: series, películas, documentales, para niños, anime y especiales.

– Muchos de sus contenidos son originales, produce series por todo el mundo para mostrar parte de la cultura de cada uno.

– Los contratos con personajes de renombre dentro de la industria de entretenimiento como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Spike Lee, Martin Scorsese... son sello de garantía que han logrado que la plataforma compita en las grandes entregas de premios.

– En su catálogo además se encuentran películas que han sido reconocidas por la crítica y ganadoras de festivales de cine por el mundo que muchas veces no llegan a la cartelera comercial en México.

DESVENTAJAS:– Acaban de subir el precio de sus planes un 16 por ciento. Sí, es la plataforma más importante de entretenimiento y también la más cara.

– Agrega y saca contenido a diestra y siniestra. Hemos visto títulos de su catálogo que salen y entran sin avisar.

– El control de calidad de su contenido no es una garantía. Para todos hay y todos tienen diferentes gustos, es cierto, pero hemos visto desfilar producciones como: Insatiable, Girlboss, What if, Made in México, entre muchas otras, que pasan sin gloria.

– No ofrece días o mes de prueba.

AMAZON PRIME

MENSUALIDAD:99 pesos mensuales

(Una cuenta para tres dispositivos)

SERIES ESTRELLA:Poco a apoco esta plataforma ha ido sumando títulos que también han sido reconocidos por las entregas de premios como The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, The Good Doctor, The Boys o Homecoming.

En su catálogo hay grandes producciones no originales de las cuales tienen sus derechos como The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Mrs. Robot, The Office, Dr. House, Young Sheldon o This is Us.

VENTAJAS:– Al adquirir esta plataforma automáticamente el envío de tus compras en Amazon te sale completamente gratis. Además tienes acceso al servicio streaming de música sin costo adicional.

– Su app es fácil de usar y funciona perfectamente: también cuenta con una función para descargar y ver contenido sin conexión.

– Encuentras películas aplaudidas por la crítica que no son muy fácil de ver en otras plataformas como Sueño en otro idioma, Todo sobre mi madre de Pedro Almodovar, Midsommar, Teneos que hablar de Kevin, entre otras, y muchas de lo mejor del cine en México.

– Aquí vas a encontrar cintas de Disney poco después de haber brillado en cartelera como los remakes de Aladín, El rey león, La bella y la bestia.

– Para los que les gusten las novelas, aquí encontrarán producciones de Televisa y de TV Azteca, así como provenientes de Brasil.

– Gracias a sus canales disponibles, puedes contratar a HBO, StarzPlay, Paramount, Love Nature y más.

– Es de las tres, la plataforma de menor costo.

– Te ofrece un mes de prueba gratis.

DESVENTAJAS:– Cada mes comparte su lista de estrenos, y no se distingue por ser la más surtida. La lista es corta.

– Tiene producciones que destacan por la falta de historias interesantes como De Viaje con los Derbez.