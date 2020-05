Ni el 10 de mayo alivia a la economía: Concanaco

El cariño no está en duda, pero este año la celebración del Día de las Madres no tiene precedentes por la pandemia del Covid-19 y las normas de distanciamiento social, lo que se reflejará en la economía de trabajadores y empresas.

Este festejo, el tercero en importancia para el comercio después de Navidad y El Buen Fin, generó 48 mil millones de pesos en 2019, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Sin embargo, en 2020 se estima obtener apenas entre 25% y 30% de esa cifra.

"La reducción se deberá a la ausencia de movilidad, el cierre de empresas que ofrecen bienes y servicios, y a que la consigna es quedarse en casa. Eso se va a convertir en menos ventas", dijo José Manuel López Campos, presidente del organismo. En la Ciudad de México, tanto mariachis de Garibaldi como productores de flores en Xochimilco han visto menos demanda en dos regalos tradicionales de la fecha: las serenatas y los arreglos.

Algunos músicos afirmaron a EL UNIVERSAL que permanecerán en las calles capitalinas a la espera de clientes, mientras que otros ya ofrecen canciones virtuales hasta en 150 pesos. En tanto, floristas dijeron que sus ventas han bajado 80%, lo que afecta a más de 300 familias.

Margarita Solache, violinista de la Orquesta Sinfónica Gustavo A. Madero, afirmó que la necesidad económica la llevó a trabajar en una zona de alto contagio de Covid-19: la Central de Abasto. "[Fue] mi última opción. Intenté ir al Centro Histórico y a otras partes de la ciudad, pero ya no hay nada de gente", comentó.

Ante un escenario en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía nacional caiga 6.6% este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a los mexicanos ahorrar lo poco o mucho que tengan y no endeudarse, para enfrentar la crisis por la epidemia.