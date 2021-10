Niega SE reclamos de socios comerciales y desinterés de invertir en México

Al comparecer ante senadores, como parte de la Glosa del III Informe de Gobierno, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que se mantiene el interés de empresarios extranjeros en continuar invirtiendo en México, sin importar la eventual aprobación de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la Comisión de Economía del Senado la funcionaria aclaró que hasta ahora no ha habido un reclamo de Estados Unidos y Canadá, socios de México en el T-MEC, por la presentación de esta iniciativa que pretende recuperar la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico.

La funcionaria recordó que en el caso del acuerdo comercial de América del Norte, como en los demás tratados comerciales, se cuenta con cláusulas de protección a la inversión, pero insistió en que más allá de la iniciativa de reforma eléctrica, hay interés en el mundo por seguir invirtiendo en México.

"La gente tiene puestos los ojos en el país, la gente quiere seguir invirtiendo en nuestro país, y si no fuese así, no seríamos ahorita el primer socio comercial de Estados Unidos. (...) Lo que hemos encontrado es que el interés de seguir invirtiendo en nuestro país está latente.

"Acabamos de estar en una visita en Italia para promover no solamente la inversión, aprovechando eso. Y ahí nos trajimos ya inversiones importantes o intenciones de inversión de forma importante", destacó.

En este marco, Tatiana Clouthier negó que el gobierno del presidente López Obrador esté en contra de la inversión extranjera en el sector energético del país.

"Aquí no estamos en contra de nada que tenga que ver con inversión cuando el dinero es bien habido, siempre que un peso venga como algo bien habido, venga de donde venga, es bien recibido", señaló.

Dijo que el gobierno federal no discrimina a inversionistas, y todos son bienvenidos, sin importar el sector en el que pretendan participar, ya que la única restricción es "el ancho de la calle", que establece el Congreso de la Unión.

"Lo que hacemos es apegarnos a la ley. La ley la habrán de poner ustedes en el marco y ustedes dirán cuál es el ancho de la calle por la cual vamos a caminar, y nosotros recibiremos y haremos todo lo que tenemos que hacer para facilitar que las inversiones lleguen, locales, nacionales y extranjeras, o sea, ustedes ponen el ancho de la calle y nosotros hacemos la facilitación para que éstas lleguen", explicó.

Durante la comparecencia se vivieron algunos momentos de fricción, como cuando la senadora Xóchitl Gálvez le preguntó a la secretaria de Economía su opinión sobre los efectos negativos que podría provocar la reforma eléctrica, en caso de ser aprobada.

"No acostumbro jugar al futuro, acostumbro jugar al presente, y yo no puedo saber qué van a definir ustedes, qué van a decidir ustedes", reviró.

La panista también le preguntó si le ha advertido al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de la lógica en la que el planeta está caminando hacia la economía verde.

"Ustedes tuvieron o han tenido aquí al responsable de la CFE, a quienes no necesitan intermediarios para que yo le pregunte, puede hacerlo usted de forma directa", respondió Clouthier.

Por otra parte, la funcionaria destacó que tras los estragos económicos que provocó la pandemia de Covid-19, la reactivación económica en México está en marcha, ya recuperó el millón de empleos que se perdieron por la emergencia sanitaria y este año se prevé un crecimiento de 6.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superior a las estimaciones realizadas previamente.

Destacó que desde principios del año pasado, la Secretaría de Economía puso en marcha un plan de reactivación económica, con acciones organizadas en cuatro ejes: mercado interno, empleo y empresas; fomento y facilitación de la inversión; comercio internacional y regionalización; y sectores.

"Esta estrategia ha permitido atender los problemas económicos y lograr una recuperación acelerada que hoy propicia la generación de empleos y un mayor bienestar social", aseguró.

Dijo que hace 3 años inició una transformación profunda del país y de las prioridades económicas del gobierno mexicano, "con el propósito de que nadie se quede atrás". Los objetivos centrales de este cambio -apuntó- han sido lograr una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo entre las regiones, los sectores económicos y segmentos de la población.

"Las acciones de política pública de esta administración han estado consistentemente orientados a atenuar el grave problema de desigualdad, bajo una lógica de conciliar los objetivos de crecimiento sostenido, con una mejora del bienestar social", remarcó la secretaria de Economía.