Niegan afectaciones en venta de cerveza Corona en EU por coronavirus

La productora y comercializadora de cerveza, Constellation Brands, informó que las ventas de la cerveza Corona en Estados Unidos no se han visto afectadas por el efecto del coronavirus y aclaró informaciones sin fundamento que relacionan a la enfermedad con la bebida.

"Tal como lo indican las más recientes tendencias comerciales, las ventas de Corona Extra continúan siendo fuertes, con un aumento de ventas en dólares del 5% en Estados Unidos durante el más reciente periodo de 4 semanas que finalizó el 16 de febrero, casi duplicando la tendencia de 52 semanas de la marca", dijo la empresa.

En un comunicado emitido desde Nueva York, la compañía añadió que las tendencias de distribución para Corona Extra durante los dos primeros meses de este año hasta el 26 de febrero, así como durante el mes de febrero, también superaron su tendencia de venta de 52 semanas.

"Todas las unidades que respaldan a nuestro negocio de cerveza están siendo testigos de tendencias de ventas positivas para la marca hasta la fecha", dijo la empresa.

En opinión del presidente de Constellation Brands, Bill Newlands, es muy desafortunado que información equívoca reciente sobre el impacto del virus en su negocio haya estado circulando en medios tradicionales y redes sociales sin previa investigación ni validación.

"Estas declaraciones simplemente no reflejan nuestro desempeño empresarial ni la confianza del consumidor, el cual incluye retroalimentación de nuestros socios distribuidores y minoristas en todo el país. Hasta el momento, no ha habido impacto alguno en empleados, plantas ni operaciones de la compañía, y nuestro negocio continúa teniendo un gran desempeño", agregó.

El directivo añadió que a diferencia de muchos de sus competidores, las ventas de sus marcas de cerveza están enfocadas en su totalidad en el mercado de EU. "Nuestra compañía no tiene mucha exposición a mercados internacionales, como China, que se han visto más afectados por esta situación", dijo.