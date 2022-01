Ningún instrumento suspende cobro de impuestos, dice Buenrostro sobre Elektra

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que ningún instrumento legal que promueva Elektra suspenderá el cobro de impuestos fiscales, luego de que le fuera denegado un amparo a la empresa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La materia fiscal no es materia de los tratados internacionales. Cómo la materia fiscal no es materia de ello, no se puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va. Si va a un tema de derechos humanos, también es otra especialidad o materia, pero no tiene nada que ver con la fiscal. Entonces el SAT va a proceder en este rubro, y aunque él pueda usar otros instrumentos jurídicos para hacer lo que hace derecho corresponda no tiene nada que ver con la parte fiscal", dijo la funcionaria.

La semana pasada, la SCJN determinó que Grupo Elektra debe pagar más de dos mil 600 millones de pesos por adeudos correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

Sin trato preferencial a Salinas Pliego. Ante ello, la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que recurrirán a organismos internacionales al considerar que fue violado su derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa.

Sobre el tema, la jefa el SAT dijo que no existe trato diferencial y que no se trata de derechos humanos sino de aspectos fiscales.

"Grupo Elektra primero es mexicana, no puede decir que la estamos tratando diferente, por eso él (Ricardo Salinas Pliego) no hablaba de un arbitraje comercial, sino de derechos humanos, porque no puede ser lo mismo", explicó.

La jefa del SAT dijo que hasta el momento el organismo no ha sido notificado por parte de la SCJN sobre la resolución contra el amparo de Elektra, con lo que se está a la espera para ejecutar el cobro pendiente.

"No sabemos el rezago, si vayan a adelantar la notificación, no podemos hacer nada hasta que nos notifiquen. Cuando se tenga la notificación es cuando podemos decirle a Elektra perdiste el juicio, me debes tanto y tienes cinco días para decirme cómo y cuánto pagarás, si no contesta en esos días, el SAT puede considerar diversos métodos de cobranza, como incautación de bienes, pero creemos que esto no será necesario", dijo Buenrostro.