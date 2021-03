Niveles socioeconómicos bajos aumentan compras en línea

Los niveles socioeconómicos C, C-, D+ y D que corresponden a sectores de clase media baja y baja comenzaron a comprar productos en línea a partir de la pandemia, dijo Jordi Mur, director de Marketing Interactivo de In-Store Media.

El año pasado, 25% de las clases C y C- realizaron compras por internet mientras que 10% de las clases D y D+ también adquirieron productos en línea, de acuerdo con un estudio realizado por In-Store Media.

Una de las razones por las que se incrementó la compra de productos por internet de estas clases socioeconómicas, además de la pandemia, es por la diversidad de opciones de pago que ofrecen las tiendas, comentó Mur en conferencia de prensa.

De acuerdo con el estudio, 42% de los compradores adquieren productos con tarjeta de débito, 24% con tarjeta de crédito, 10% con efectivo y 20% con PayPal.

Otros cambios en las compras en línea de los mexicanos y generados a partir de la pandemia radican en que se rompió la barrera de la edad, pues dejó de ser una actividad de jóvenes para permear en personas mayores.

Asimismo, aumentaron las compras realizadas por mujeres y ahora el 58% de los consumidores en línea son del sexo femenino y 42% del masculino.

Mur destacó que 56% de los compradores por internet prefieren hacerlo a través de smartphones.