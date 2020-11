No aumentará el precio del kilo de tortillas, afirma la Unimtac

La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac) anunció que no aumentará el precio del kilogramo de tortilla a pesar del incremento que diversos insumos utilizados para su producción, pues reconoció que se afectaría severamente a la economía de los mexicanos golpeada durante esta contingencia sanitaria provocada por el Covid 19.

"Los propietarios de molinos y tortillerías que hacen tortilla tradicional de nixtamal siempre han invertido todos sus esfuerzos para mantener el precio de la tortilla accesible a la economía familiar y no vamos a cambiar. Estaremos tratando con los gobiernos y manteniendo los precios hasta donde más sea posible", dijo Lorenzo Mejía, presidente de la agrupación a la que están adheridos más de 80 mil socios de todo el país.

Actualmente, el kilo de tortilla de maíz se comercializa entre los 10 y 18 pesos en diferentes estados del país. "El precio de la tortilla es libre, no hay un precio oficial. Entonces, los precios diferenciados que existen a nivel nacional son producto de los diferentes costos de insumos. Hay diferentes precios, oscilan entre los 10 a los 18 pesos, dependiendo de la zona y, desde luego, del insumo que está comprando cada uno de los industriales de la masa y la tortilla", explicó.

Lorenzo Mejía aclaró que el aumento en el precio del kilo se dará en aquellos lugares que utilicen harina para producir tortillas, pues ese insumo también ha subido de precio. Pero los que hacen la tortilla tradicional de nixtamal no incrementarán su costo, al menos por el momento. La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas solicitó al gobierno federal vigilar los precios de los combustibles, pues han tenido un aumento considerable, que afecta severamente a la cadena productiva maíz-tortilla. Debido a la pandemia de Covid-19, ha disminuido el consumo de tortillas, aunque aún la Unimtac no tiene precisado en qué porcentaje, lo que ha afectado a ese sector productivo del país.