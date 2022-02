"No es oportuno subir 50 pts la tasa", declara Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, explicó que votó por un aumento de 25 puntos en la tasa de referencia porque no era oportuno adelantarse al ciclo de alzas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y porque la inflación subyacente alcanzará su punto máximo en el primer trimestre del año.

Según la minuta número 90 que difundió Banxico, Esquivel fue el único que no estuvo de acuerdo con apretar en medio punto la política monetaria durante la reunión de la junta de gobierno del pasado 10 de febrero de 2022.

"No considero oportuno adelantarse demasiado al proceso de normalización de tasas en Estados Unidos porque ello nos puede llevar demasiado pronto a una postura monetaria muy restrictiva, la cual puede tener efectos contraproducentes en materia económica y financiera", esgrimió.

Esquivel votó por un incremento de un cuarto de punto, en tanto que el resto de los miembros del órgano colegiado por 50 puntos base para llevar la tasa de política monetaria a 6%.

Argumentó que el previsible inicio de un ciclo restrictivo por la Fed, tendrá implicaciones importantes para los mercados internacionales.? El Banco de México deberá estar alerta y preparado para tomar las acciones necesarias para garantizar la estabilidad financiera del país, advirtió.? Recordó que de junio a la fecha, la tasa objetivo en México aumentó en 150 puntos base, misma magnitud en la que aumentó el diferencial de tasas con respecto a Estados Unidos.

Explicó: Esto implica que ya nos hemos adelantado en esta materia, por lo que consideró que un aumento de 25 puntos base debería ser suficiente para enfrentar la incertidumbre previa al inicio del mencionado ciclo.

Por otro lado, enfatizó que debe recordarse que la inflación general alcanzó un máximo en la segunda quincena de noviembre y que ya ha comenzado a descender.?Además, estableció que si bien la inflación subyacente ha seguido aumentando, se anticipa que esta alcanzará su máximo en el primer trimestre de este año y que a partir de ahí también comenzará su descenso.