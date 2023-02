No es tiempo de ensayos sino aprovechar nearshoring: SHCP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Frente a un panorama mundial incierto, ya no caben los ensayos sino los cambios precisos que obligan a revisar las políticas públicas para aprovechar la relocalización de las cadenas productivas, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

"Ya no es tiempo de ensayos, sino de cambios en torno a objetivos concretos", dijo el funcionario federal durante la presentación de los Programas de Financiamiento de Nafin- Bancomext 2023.

Ante representantes de la iniciativa privada, justificó el apoyo para el financiamiento de los proyectos de la actual administración: "Son representativos de la necesidad del país como tal en materia de infraestructura social, capacitación y asistencia técnica a las empresas mexicanas", esgrimió.

---México sorteará con éxito el incierto panorama mundial, solo gran recesión evitaría crecimiento de 3%, dice

En su reaparición en público luego de su notoria ausencia en el evento para celebrar la Marcha de la Lealtad en el Zócalo capitalino, afirmó que los sólidos fundamentos macroeconómicos, permiten avizorar que "sortearemos con éxito un incierto panorama mundial".

En ese contexto, Ramírez de la O ratificó la meta de crecimiento para este año, que sólo se vería afectada de presentarse una recesión mundial profunda.

"En 2022 la actividad económica avanzó 3% en términos reales y esperamos que en 2023, salvo una gran recesión mundial, nos estemos ubicando por arriba del rango que es del 3%, es decir cercanos al 3%", apuntó.

---Nearshoring obliga a revisar las políticas públicas, afirma

Sin embargo, reconoció que el nearshoring obliga a revisar las políticas públicas y privadas a fin de potenciar la capacidad de innovación, de generación de tecnología, de formación de capacitación de recursos humanos, de ubicación de nuevos parques industriales y de apoyo decisivo a las pequeñas y medianas empresas dado el importante papel que desempeña en la economía.

Lo anterior, explicó, debido a que apenas hace unos años, se suponía que la industria automotriz estaba "pasando ya de moda", y que eran nuevos productos los que estaban sustituyendo el transporte individual en vehículos.

Pero, de repente apareció la oportunidad de introducir vehículos eléctricos por la urgencia del cambio climático, indicó, al señalar que con ello se crea una nueva línea de producción que se desprende, no necesariamente, pero sí, de la línea original de vehículos en donde México está fuertemente ubicado.

"Esto nos abre una nueva puerta: el nearshoring es una nueva oportunidad de impulsar la exportación, la inversión productiva, la generación de empleos y la mejora en los niveles de vida que la población merece", ponderó.

De ahí que pidió al director de Nafin-Bancomext, proponga a los empresarios de México, programas financieros que ayuden a su consolidación, modernización y expansión.

Sobre todo, para apoyarlas para la relocalización hacia los lugares más cercanos a los centros de consumo para ahorrar fletes, transporte y proveeduría nacional.

"No perdemos de vista que el país es de los mexicanos y que tenemos que favorecer la proveeduría nacional", enfatizó.

Reconoció que no sólo se necesita más inclusión financiera para las empresas, sino en las diferentes zonas y entidades federativas, particularmente las más rezagadas de acuerdo con su vocación regional.