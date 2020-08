"No estamos contra los empresarios sino contra la corrupción", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no está en contra de los empresarios, sino contra la corrupción y la riqueza mal habida.

"Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, repito el que trabaja, el que invierte, el que hace dinero con respeto a las leyes merece protección, apoyo y reconocimiento. Es muy importante que se entienda que nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción".

Al asistir a la inauguración de una plaza comercial, acompañado por el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro (PAN) y de Coahuila Miguel Riquelme (PRI), el titular del Ejecutivo destacó que su gobierno busca que se invierta en México, por ello promueve la inversión tanto nacional como foránea.

"Estamos a favor de que se hagan negocios en el país con ganancias legítimas y razonables, no por el influyentismo o atracar, medrar, robar".

El presidente señaló que su gobierno quiere negocios con ganancias razonables no ganancias del mil por ciento, sino del 10 o del 15%, del 20%, pero no un negocio donde se obtienen ganancias millonarias a costillas del presupuesto público.

El 70% de mexicanos apoya proceso de transformación, asegura

Al asegurar que ya no hay corrupción arriba, que se acabaron los fueros y privilegios, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cuenta con el respaldo del 70% de la población mexicana para llevar a cabo su proceso de transformación, y a quienes, indicó, no les fallará.

En su tercer spot con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal señaló que los sectores conservadores del país están "desquiciados" y que desde el gobierno de Francisco I. Madero no se atacaba tanto a un presidente como, indicó, se hace ahora con él.

"Ya no es más del mismo se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados.

"Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un Presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos están de acuerdo con la transformación, no voy a fallarles", comenta en el video difundido en sus redes sociales.

Este miércoles EL UNIVERSAL informa que, en sus spots con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el mandatario recicló algunas de sus frases más emblemáticas de la campaña electoral y se apoyó en referencias religiosas como el Papa Francisco, lo que para algunos analistas significa que, más que difundir sus logros, los anuncios tienen una clara intención electoral.

Son cuatro spots, pautados por la Secretaría de Gobernación para su difusión nacional en tiempos oficiales del 25 al 31 de agosto, como preámbulo a su informe del 1 de septiembre.

Se prevé que el próximo martes 1 de septiembre, el titular del Ejecutivo ofrezca un informe en Palacio Nacional sobre el estado que guarda la administración pública federal a dos años de asumir la Presidencia de México.

A diferencia del año pasado, por la pandemia del Covid-19, no se prevé que asistan los gobernadores o invitados especiales, solo algunos integrantes de su Gabinete con las medidas de sana distancia.