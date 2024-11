Descarta SHCP aumento de impuestos en 2025

Al ratificar que no habrá aumento de impuestos en 2025, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, ratificó la promesa con una consolidación fiscal realista y responsable.

"Es importante subrayar que no habrá aumento de impuestos en 2025, confiamos que la eficiencia recaudatoria, la digitalización fiscal y con las telecomunicaciones se ampliará la base tributaria y mejorarán la fiscalización", dijo en su discurso inicial al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Afirmó que seguirán comprometidos con una política fiscal realista y responsable, con un déficit de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y un nivel de la deuda pública del 51.4%.

Aseguró que es un esfuerzo responsable de consolidación fiscal que ayudará a mantener la deuda constante y sostenible respaldando la estabilidad financiera en el largo plazo.

Lo anterior, ponderó, refuerza el compromiso y enfoque de finanzas públicas sanas que ha sido reconocido por organismos internacionales y calificadoras internacionales

Disciplina fiscal, uno de los tres pilares del gobierno de Sheinbaum

Reiteró que la disciplina fiscal es uno de los tres pilares del actual gobierno, por lo que se reafirma el compromiso con la austeridad, garantizan que los recursos se destinen a programas y proyectos que generen bienestar y productividad.

Detalló que los ingresos proyectados en el paquete económico 2025 se estiman en 8 billones de pesos, de los cuales 5.3 billones de pesos serán de la recaudación de impuestos, el 3% más sobre lo esperado para este año

Mencionó que los récords de inversión extranjera directa (IED) alcanzados en los últimos años y los anuncios que seguimos de cerca sugieren que en 2025 tenemos cifras excepcionales.

Refirió que la presidenta, Claudia Sheinbaum ha señalado que estas inversiones no son un fin en sí mismo, sino un medio para generar crecimiento, empleos bien remunerados para el bienestar fortaleciendo el tejido social.

Paquete económico 2025 pretende asegurar el bienestar social; programas sociales obtienen un impacto positivo

Al referirse a otro de los pilares del paquete económico, indicó que se pretende asegurar el bienestar social con equidad, simplificación administrativa para una mayor eficiencia.

Para ello, los programas sociales, que han tenido un impacto positivo en el bienestar y reducción de la pobreza, el presupuesto del siguiente año contempla 1.2 billones de pesos que representa el 8% de aumento respeto a 2024.

De ese monto 681 mil millones de pesos serán para los programas prioritarios del nuevo gobierno, entre los que destacó el de Mujeres bienestar que favorecerá a 1.2 millones de mujeres de 63 a 64 años de edad y que se extenderá a 60 años.

El fin es reconocer la labor de muchas mujeres y un compromiso para reducir la pobreza durante la vejez; por eso consideró la importancia reconocer el esfuerzo de las cámaras por convertir los programas sociales en derechos constitucionales, lo cual da certidumbre y asegura un ingreso mínimo que les permite tomar decisiones de consumo.

Para educación se destinarán 132 mil millones de pesos para la permanencia escolar que incluye la beca Rita Zetina para estudiantes de educación básica que en 2025 beneficiará a 5.6 millones de alumnos de secundaria.

En Salud, se asignarán 3.2 billones de pesos, es decir el 5.8% mayor respecto al 2024, de ese monto, detalló, 161 millones de pesos servirán para expandir el programa IMSS Bienestar, fortalecer la promoción del cuidado de la salud.

Para el programa Casa por Casa para garantizar la salud de adultos mayores bridará atención personalizada.

En inversión estratégica hasta 2.3% del producto interno bruto para inversión física, que incluye una amplia inversión en infraestructura, los Polos del Bienestar para mejorar la conectividad que colocarán a México como un centro logístico en un contexto de la relocalización de empresas, finalizó.