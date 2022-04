No habrá prórroga para declaración de impuestos, advierte SAT

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Los contribuyentes personas físicas obligadas a presentar su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2021 no deben confiarse. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no extenderá el plazo establecido hasta el 30 de abril para cumplir en tiempo y forma. "No habrá prórroga", aseguró la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez en conferencia de prensa.

Explicó que a diferencia de los años anteriores, para esta temporada de declaraciones no se dará más tiempo a los contribuyentes más allá del indicado legalmente. Hoy nos encontramos en el semáforo verde y prácticamente las actividades ya se han normalizado, expuso al presentar el Informe Tributario.

Por su parte, el administrador General de Recaudación, Luis Anel Romero, informó que el primer día de abril el SAT recibió un millón de declaraciones de personas físicas.

Al 18 de abril habían presentado 4.3 millones de declaraciones, el 56% de lo que esperarán para esta temporada para personas físicas, dio a conocer el funcionario del órgano recaudador de impuestos.