No hay poder democrático que pueda sobrevivir en la opacidad: Inai

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló que no hay poder democrático que pueda sobrevivir en la opacidad.

Durante la inauguración de la 14 edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), en Manila, Filipinas, Ibarra Cadena también refirió que para preservar la democracia en el mundo es necesario asegurar el derecho a la información y aumentar su calidad, lo que requiere del fortalecimiento de las capacidades, independencia y especialización de los órganos garantes.

"No hay poder democrático que pueda sobrevivir en la opacidad, porque es la transparencia la condición de su prevalencia. La razón es simple: la ciudadanía no está dispuesta a perder lo conquistado, ni las organizaciones internacionales a guardar silencio frente a posibles retrocesos", afirmó Ibarra Cadena.

Actualmente, el pleno del Inai preside la conferencia, que es el foro global de cooperación y colaboración más importante del mundo en materia de acceso a la información desde 2021.

En la edición 2023 participan autoridades de más de 30 países y este año la conferencia lleva por nombre: "Vinculando la información entre las naciones: concretizando el papel global del acceso a la información para la preservación de la democracia, la inclusión y el desarrollo".

Ante el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, y en representación del Pleno del Inai, la comisionada Ibarra Cadena subrayó que el derecho a saber, por un lado, debe ser un elemento que coadyuve a tener una ciudadanía más informada y más participativa.

Y por otro, un mecanismo que evite la opacidad, el escepticismo y la desconfianza que suelen esparcirse entre la ciudadanía cuando las autoridades se conducen bajo las sombras.

"El derecho a la información comparte los objetivos de todo gobierno democrático y, además, permite el progreso de las sociedades: desde facilitar la inclusión social, hasta encauzar el desarrollo económico", apuntó.

Asimismo, recordó que las democracias no son perpetuas y para preservarlas, deben construirse de forma permanente y poner en el centro a la ciudadanía, a la que debe garantizársele su derecho a la información porque solo así los gobiernos pueden demostrar su probidad, recuperar la confianza y participación ciudadana y reconstruir el tejido social, imprescindible para la democracia.

En su intervención, el presidente de Filipinas dijo que su país, anfitrión del foro mundial, es la primera nación del sudeste asiático en albergar la conferencia, y coincidió con la presidenta del Inai sobre el papel fundamental que tiene el derecho de acceso a la información en la preservación y fortalecimiento de la democracia.

Aseveró que su país se adhiere y suscribe las causas que defiende la ICIC.

"Valoramos la importancia del derecho a saber para empoderar a nuestra gente, para que tome decisiones informadas, que participe plenamente en el proceso democrático y haga que los representantes rindan cuentas sin miedo", remarcó el mandatario filipino.