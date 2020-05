No librarán al Covid 30% de los restaurantes en el mundo

Entre 25% y 30% de los restaurantes en el mundo no sobrevivirá al Covid-19, pues es un negocio que permite poco margen de maniobra, de acuerdo con la consultora Livit.

En conferencia virtual, Benjamín Calleja, jefe de Experiencias de Livit, dijo que en países donde se levantó el confinamiento, el nivel de ocupación de los restaurantes es de 30% los primeros tres meses, después sube a 50% o 60%, pero no se estima un nivel de ocupación previo a la pandemia antes de 2021.

Por lo tanto, sólo las grandes cadenas y aquellos restaurantes que ofrezcan algo diferente a sus consumidores podrán sobrevivir. "A medida que los países van abriendo, se van notando las diferencias entre conceptos de restaurantes vencedores y fortalecidos a los que tienen que cerrar.

"Entre 25% y 30% de los restaurantes no volverán a abrir, porque es una industria en constante crecimiento y las pequeñas cadenas independientes ganan e invierten en abrir otro restaurante y tienen poco fondo de maniobra", agregó.

Livit también anticipa una oleada de fusiones y adquisiciones entre negocios para sobrevivir.

Los conceptos de restaurantes que tienen mayores posibilidades de subsistir son las "dark kitchen", que son cocinas dedicadas exclusivamente a preparar alimentos para enviar a domicilio.

En el caso de las aplicaciones móviles para llevar comida a domicilio, Jorge Lizan, gerente y director de Lizan Retail Advisors, comentó que no son una opción a largo plazo, pues cobran una comisión de 30% por la entrega, por lo que en muchas ocasiones los restaurantes terminan perdiendo con este esquema.

Al respecto, se prevé que algunas cadenas se unan para crear sus propias aplicaciones de reparto en donde la comisión sea más baja.

El tamaño de los restaurantes tampoco ayudará en los tiempos posteriores a la pandemia por el temor de la gente a estar en lugares muy concurridos. Si estaban planeados para 200 personas ahora recibirán 100.

En Suecia, país donde no se aplicaron estrictas medidas de confinamiento, los restaurantes con terrazas o espacios abiertos ahora son los preferidos, porque ahí se puede guardar una sana distancia.