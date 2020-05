No pedimos dinero, ni un 'Fobaproa': CCE

Al Ejecutivo federal no se le informó correctamente sobre cuáles fueron las 68 ideas que se le enviaron para concretar un acuerdo nacional, porque no se pide dinero ni un Fobaproa, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí.

Para el líder de la máxima cúpula empresarial es necesario presentarle al presidente Andrés Manuel López Obrador las "Recomendaciones para el Acuerdo Nacional lista de las 68 ideas para México" que dieron a conocer la semana pasada, luego de una serie de mesas de análisis que realizaron hace dos semanas.

Al presidente "no se le ha informado correctamente lo que venía en ese documento, no habla de recomendaciones, son ideas para la recuperación y estas recomendaciones recoge una enorme cantidad de ideas de personas que asistieron".

Expuso que no se trata de la opinión del Consejo Coordinador Empresarial, sino de muchas personas que analizaron la situación.

"En ese documento jamás se pidió que se usara dinero para salvar a las empresas, no lo dice ningún renglón de ese documento, jamás se pidió dinero para crear un Fobaproa en el futuro, tampoco dice en ningún renglón de ese documento.

"Seguimos esperando la reunión entre empresarios y el presidente para discutir la propuesta. Creo que el día que nos podamos reunir con el Presidente y que se les explique los que coordinamos este tipo de esfuerzo, va a quedar enormemente claro y satisfecho que una de las cosas que se promueven en ese documento es apoyar a los más pobres y desfavorecidos, es insistir que lo que más importa es lograr la recuperación lo más rápido posible", declaró.