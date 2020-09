No se desprotege a otros sectores por inyectar dinero a Tren Maya: Fonatur

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, rechazó que el Gobierno de México desproteja en materia de presupuesto a otras dependencias o sectores para el ejercicio fiscal 2021, por inyectar dinero al proyecto del Tren Maya, obra que, consideró, debe verse como una "inversión".

"No, no todo se va al Tren. La obra, siempre se ha dicho lo que va a costar. Es una obra estratégica en términos de desarrollo; esto hay que verlo como una inversión para el país, una inversión generadora de empleo.

"Me remito a los datos que la misma ONU-Hábitat ha sacado de que antes de 10 años tendremos millón y medio de empleos, generado por este tipo de inversión. Son obras estratégicas que, indudablemente, tienen que tener un fuerte impacto económico", expresó.

Para Jiménez Pons, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "ha sido muy consecuente", debido a que "ha generado muchos ahorros, por muchos lados", que permitirá el desarrollo de otras obras, incluidas aquellas que son estratégicas como Dos Bocas, en Tabasco y el nuevo Aeropuerto.

Sin embargo, como ejemplo se expuso a Jiménez Pons el caso de la Secretaría de Turismo (Sectur) que se ve marginalmente reducida, pese a que este sector recibiría un incremento histórico en material presupuestal.

Según el Proyecto de Presupuesto, el total que se canalizaría al sector Turismo ascendería a 38 mil 613.4 millones de pesos, pero de esa cantidad, 36 mil 288 pesos serían etiquetados al concepto "transporte de ferrocarril" (Tren Maya), a cargo del Fonatur.

Esto significa que el porcentaje dirigido hacia el megaproyecto será el 94% del presupuesto destinado al sector turismo en 2021, cuando en 2020 fue del 82.7%.

La Sectur se quedaría sólo con un 1.7% del presupuesto total para el sector, lo que equivale a 651.3 millones de pesos para el próximo año; es decir 7.5% menos que el monto que recibió en 2020, que fue de 704.2 millones de pesos, de acuerdo con un análisis hecho por el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac (Cicotur).

El director del centro investigativo, Francisco Madrid, consideró que, en términos reales, el presupuesto para el sector turismo "será el más alto" en su historia, pero "el más bajo" para la Sectur.

"Hay que ver que todo el gobierno federal está teniendo una contracción muy importante, ya vieron que desaparecieron 10 subsecretarías (...) A mí siempre me llamó la atención cómo en los últimos 20 años, prácticamente, se cuadriplicó la burocracia en todos sentidos, entonces se está limitando, se le está quitando mucho gasto de más al gobierno.

"Tenemos que hacer más con menos ejercicio; pero son dos cosas distintas. Una cosa es inversión, que son estas obras públicas y la otra es la cuestión de gasto corriente. Siempre conviene que el gasto corriente sea menor que la inversión", dijo Jiménez Pons.

--Licitación del Tramo 5, en tres partes

En entrevista, el director de Fonatur confirmó que la nueva licitación para el Tramo 5 del megaproyecto "Tren Maya", que va de Cancún a Tulum, será lanzada el 21 de septiembre y anunció que será en tres partes, pues tendrán que incorporar la vía férrea que no estaba contemplada.

"El 21 de septiembre esperamos que estén las pre bases, bajo los nuevos términos de la licitación. Posiblemente la dividamos en dos o tres partes, por los volúmenes, porque vamos a incorporarle la parte ferroviaria y parte de la cuestión de electrificación, para no perder ya tiempo.

"Lo que pasa es que la licitación como estaba originalmente planteada era solamente la obra carretera", indicó el funcionario.

El pasado 9 de septiembre, Fonatur declaró desierta la licitación que tenía como único concursante al consorcio compuesto por Greenfield SPV VIII, BlackRock México Infraestructura II, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, PRODEMEX Construcciones y Constructora de Infraestructura Nacional, a considerar su propuesta "no solvente".

Debido a que BlackRock Inc. no se hará cargo de la obra, hará efectivo el certificado mediante el cual el Fonatur se compromete a pagarle entre 40 y 50 millones de pesos por el proyecto ejecutivo y los estudios que fueron avalados por la Institución y que la compañía presentó al gobierno mexicano mediante un esquema de "propuesta no solicitada".

Dicho esquema se aplica cuando un particular desarrolla un proyecto -en este caso de obra pública- y lo presenta al gobierno con la intención de ejecutarlo. De ser avalado, cuenta con preferencia si participa en la licitación que se lance y si decide no concursar, el gobierno le paga el proyecto, para cubrir los gastos hechos en estudios y en el propio diseño.

Como BlackRock quedó fuera de la jugada, Fonatur le pagará el proyecto ejecutivo y lo invertido en estudios.