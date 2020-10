"No se refería a México", dice AMLO sobre pronósticos de Carstens

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró con el gerente del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens, no se refería a México cuando señala que la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 "va a durar aún más" de lo pensado.

"Creo que él se refería a que se optó en varios países por más de lo mismo, se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda y eso... si fue en ese sentido tiene razón, porque en Europa y en Estados Unidos, optaron por eso y no se ve tan cual la recuperación económica para todo lo que le metieron porque considero que se equivocaron en la estrategia".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que su administración optó por otra fórmula donde no se contrató y se apoyó a los de abajo de manera directa, por lo tuvo mejores resultados con menos costos.

"Nuestro peso ha resistido, tenemos finanzas públicas sanas no tenemos déficit, en cuanto a la recaudación es menor pero en términos nominales es superior del año pasado. En agosto se recuperaron 92 mil empleos, en septiembre 120 mil y en octubre los primeros días hasta llevamos 30 mil recuperados, claro perdimos casi un millón, pero hasta hoy llevamos 250 mil recuperados".

El presidente criticó las proyecciones de los organismos internacionales como la CEPAL, el FMI y las calificadoras, pues dijo que miden con los mismos parámetros del periodo neoliberal.

"Así están que el FMI dijo que la recuperación se va a dar hasta 2050, que la calificadora tal dijo que se va a perder calidad en deuda soberana de México, que se van a empobrecer tantos mexicanos, que en el tercer trimestre todavía se va a derrumbar más la economía, así están en eso andan deseándonos que nos vaya mal, pues se van a quedar con las ganas porque hasta ahora no se ha cumplido".