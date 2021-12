No será una amarga Navidad por la inflación: SE

La Secretaría de Economía aseguró que no será una amarga Navidad para los mexicanos por la alta inflación, e insistió en que están trabajando para que la cuesta de enero no sea tan pesada.

"No será una amarga Navidad por la inflación, sin lugar a dudas va afectar a algunos, pero afortunadamente estamos en un periodo de reactivación y se han recuperado los salarios", dijo el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú.

En entrevista al término del sorteo fiscal de "El Buen Fin", consideró que hay muchos motivos más allá de estar saliendo de la pandemia y de recuperar la confianza en el país para tener una "feliz Navidad". Por eso, destacó que las autoridades se están ocupando desde ahora para evitar que en enero sea "cuesta pesada".

Informó que la secretaría de Economía se está coordinando con todos los sectores productivos para ayudar a contener la inflación, pese a los factores externos y lograr que no haya especulación. Es necesario, consideró, que todos los mexicanos nos solidaricemos para que la cuesta de enero no sea como en otras ocasiones.

El funcionario enfatizó que gran parte de la inflación proviene de impactos externos. Se espera que la inflación internacional dure aproximadamente hasta la primera mitad del próximo año, señaló. Afirmó que la recuperación económica se mantiene en buenos niveles aunque con algunos impactos por las cadenas de insumos en el ámbito mundial.