"No tenemos sistema", informa Famsa a clientes ante liquidación de banco

Un día después de que la Secretaría de Hacienda anunciara la liquidación de Banco Ahorro Famsa, debido a irregularidades en su operación, las sucursales informaron a sus clientes esta situación con el mensaje "no tenemos sistema", pegado en la puerta de sus instalaciones.

En recorrido realizado por EL UNIVERSAL en sucursales ubicadas en Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, en el Estado de México, clientes del banco acudieron a sucursales a realizar pagos en donde personal de Famsa les notificó que no había operaciones y que no sabían cuándo se retomaría el servicio.

En algunos casos, solo se les dio un número de atención telefónica, sin brindar más detalles de la situación del banco.

Grupo Famsa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que este miércoles 1 de julio dará inicio el procedimiento de intervención para la liquidación de Banco Ahorro Famsa por parte del Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB), ante lo cual, las sucursales bancarias estarán cerradas al público en general, reanudando sus actividades a partir del jueves 2 de julio.

En su comunicado, a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Famsa se comprometió a colaborar para el buen manejo de los recursos de sus clientes.

"Es de primordial interés para la compañía que los intereses del público ahorrador queden salvaguardados, por lo que cooperará con las autoridades para dicho fin,dejando a salvo cualquier derecho que le asista conforme a la ley", dijo.