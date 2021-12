"No vamos a ceder en el dominio de la nación sobre el litio", reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su reunión de ayer con los empresarios más importantes del país se habló sobre su reforma a la ley de la industria eléctrica y advirtió que no cederá en que el litio sea propiedad de la nación.

"No vamos a ceder en el dominio de la nación sobre el litio, ese mineral estratégico debe ser de la nación no se puede privatizar, hemos hablado de eso".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 23 Batallón de Infantería de esta capital, el Presidente dijo que tiene conocimiento que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencias el litio y a su gobierno también le importa mucho porque es lo que permitirá que el país pueda desarrollarse de manera autónoma, independiente, garantizar el avance tecnológico de las nuevas generaciones.

"Litio no y si de lo eléctrico, se va a continuar con el diálogo, pero tiene que haber una revisión para buscar los equilibrios, se los plantee con mucha claridad".

Expresó que en su diálogo con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios fue de mucha claridad, franqueza y respeto sobre el tema de la industria eléctrica y les dijo que se abusaba en otros tiempos.

"Se pensaba nada más en el negocio privado, en el que le fuera bien a una empresa, aunque le fuera mal al país cómo puse el ejemplo de los gasoductos, como hicieron este jugoso negocio en contra del interés nacional".