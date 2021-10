No vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio: AMLO

Al afirmar que los países hegemónicos quieren mantener dominio sobre el litio, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no permitirá que saqueen y se lleven de México el litio, mineral que calificó como "estratégico" en el desarrollo del país.

Esto, en marco del envió al Congreso de su iniciativa de reforma eléctrica con la que busca que la explotación del litio esté a cargo exclusivamente del Estado mexicano

"Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico, sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos, y esto tiene que ver con las nuevas generaciones.

"No vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio que es de los mexicanos, y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Puebla.

Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa (Morena) y por integrantes de su gabinete de seguridad, López Obrador señaló que el litio es utilizado para hacer las pilas de celulares y todo lo relacionado con el transporte eléctrico por lo que "es más que importante, es estratégico".

"No puedo hablar más, pero tengo la información suficiente de cómo hay una disputa mundial, de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Nosotros no nos peleamos con nadie, nosotros lo único que queremos es que esos recurso que están en México queden como propiedad de la nación. Eso es todo", agregó.

AMLO va por convencer al PRI para reforma energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno buscará convencer a todos los partidos políticos en el Congreso para aprobar su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, y en el caso de los legisladores del PRI les pidió recordar lo que hizo el mandatario Adolfo López Mateos en nacionalizar la industria eléctrica y electrificar a todo el país.

En su conferencia mañanera de este lunes desde Puebla, López Obrador cuestionó a los legisladores del PAN al señalar que si la democracia está en el pueblo o en las élites económicas.

- "¿Ve más en esto (la reforma eléctrica) una alianza con los priistas?", se le preguntó.

-"Vamos a buscar convencer a todos. A los priistas, nada más hay que decirles ´oigan, ¿ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica y por qué lo hizo? Porque había que electrificar al país, las empresas consideraban que no era negocio ir a electrificar a las comunidades, a los pueblos. ¿Qué, los priistas, ya no piensan así? ¿Van a defender a Iberdrola, a las empresas extranjeras? Está interesante.

"Incluso legisladores del PAN, ¿dónde está la honestidad, la integridad?, ¿dónde está la democracia? ¿No la democracia es el pueblo? ¿O la democracia es la élite?", expresó el Presidente.

Este domingo, EL UNIVERSAL informó que a diferencia de las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que rechazaron inmediatamente la reforma eléctrica del presidente López Obrador, el PRI cambió el discurso de que no se subordinarían ante el titular del Ejecutivo federal ni recibirían órdenes de nadie.

Este sábado, el CEN del PRI flexibilizó su postura y no descalificó el proyecto presidencial, además que adelantó que se debatirá su contenido.