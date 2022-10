No vemos un entorno optimista: IMCO

A-AA+

El mundo y México viven un momento "obscuro" por temas geopolíticos y comerciales, a lo que se suma que la economía nacional enfrenta un estancamiento, dijo la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Valeria Moy.

A pesar de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que la economía del país está avanzando, "con las cifras que tenemos hasta el momento estamos produciendo los mismos niveles que en 2017. No es una opinión, es un dato, ahí tenemos un rezago", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, para el programa Las Piezas del Rompecabezas.

"En términos del Producto Interno Bruto per cápita, estamos alrededor de 5.1% menos hoy que la producción que teníamos cuando el presidente López Obrador tomó posesión: ahí hay un retroceso", afirmó.

""Tenemos inflación, que sí es un fenómeno global, pero la pérdida de poder adquisitivo está ahí y me preocupa la inversión, que regresó a niveles previos a la pandemia, está en los mismos niveles de 2013 y no es un punto de vista, son datos", recalcó.

Dijo que, de acuerdo con sus proyecciones, este año la economía mexicana va a crecer entre 1.8% y 2%, lo que será insuficiente para recuperar los niveles previos a la pandemia, y seguirá sin revertirse el desplome de 2020.

Moy comentó que en 2023 el escenario está aún más complicado por las tasas de interés más altas, la guerra rusa-ucraniana, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, así como por los precios del petróleo y las tensiones con Corea del Norte.

"Estamos en un momento geopolítico muy complicado, que hace que cualquier pronóstico no esté capturando toda la incertidumbre y volatilidad que vamos a ver, pero lo único que puedo decir es que no vemos un entorno muy optimista o rosa, se ve bastante gris", subrayó.

Al Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), presentada esta semana por el gobierno y un grupo de 15 empresas, dijo que incluye acciones que violan los compromisos de México, pueden abrir problemas sanitarios, de competencia económica y comerciales, y sin tenerse la seguridad de que se logre mitigar la inflación.

Clouthier: momento complicado

De la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, la directora del Imco dijo que se da un momento retador.

"Estamos viendo esto en un momento complicado, pero tampoco creo que la secretaria haya jugado un rol relevante en las consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en torno a las acusaciones contra la política energética mexicana", afirmó.

Comentó que, al igual que ahora, cuando fue nombrada, en enero de 2021, fue una sorpresa porque Clouthier no tenía experiencia en comercio exterior ni economía, y para México era un momento importante frente a la pandemia y la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

"Con su salida no creo que vaya a pasar algo significativo. No creo que cambien las cosas".