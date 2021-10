Nos preocupa el bienestar de la población y "no tenemos visión clasista", dicen empresarios a AMLO

Al sector privado mexicano le interesa el país, la sociedad, le preocupa la pobreza y el bienestar de la población, "no tenemos visión clasista", dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Los empresarios deben tener una bandera de orden social y promoverla, así como mostrar que su objetivo no es exclusivamente crear valor económico, de lo contrario serán objeto de ataques, expuso.

Recordó que el presidente Andrés López Obrador pidió a los "legisladores en general no solo de un partido que tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, entonces los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados, no solo es un asunto de partido", es decir, considera que las empresas no tienen objetivos sociales.

"Ayer oí al presidente hablando otra vez de si queremos estar con los ricos y con las empresas o realmente con el pueblo. Claro que estamos con la sociedad, claro que estamos con los mejores intereses de la sociedad, claro que no tenemos esa visión clasista en donde dividimos a las personas de acuerdo a clase u orientación social".

Para Salazar Lomelín no tener visión clasista y velar por los intereses de la sociedad "debería ser siempre una visión con un alcance, en donde el centro de nuestras intenciones sea México".

Explicó que "muchas de las decisiones públicas que se están tomando se alejan de la ortodoxia, muchas de las decisiones se justifican en función de una serie de principios de orden social; diría yo que son correctos".

Agregó que la realidad del país es que hay pobreza, por eso llamó "a todos los empresarios de México a que tomemos una responsabilidad más allá de lo económico y que no sea impacto solamente sobre nuestros trabajadores o sobre los más cercanos".

Dijo que "mientras México siga siendo un país donde más del 40% de su población está en condiciones de pobreza. Mientras México siga teniendo casi el 8% de la población nacional en situaciones de pobreza extrema y que 8% en un país de 128 millones de habitantes significa una cantidad impresionante de más de 10 millones de personas".

Durante la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el CCE, el presidente del Instituto, Ángel García Lascurain Valero, expuso que ellos impulsan un modelo de economía incluyente.

"Pensamos que no puede haber un crecimiento inclusivo sin crecimiento económico y no puede haber crecimiento si no hay inversión, pero esta inversión tiene que realizarse con ese enfoque de impacto social efectivo", añadió.