Nota soberana, en riesgo si erosionan al INE, alerta BBVA

La posibilidad de que se erosione o afecte la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) aumentaría la percepción de riesgo y calificación crediticia del país, advirtió el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

"Lo que vemos son ruidos políticos, ciertos ataques, pero no ha habido ninguna acción para mermar al INE. Si llegara a haber una acción para mermarlo, sí creemos que se afectaría la percepción de riesgo país y posiblemente la calificación", dijo.

En conferencia de prensa, explicó que el principal peligro sobre una reforma con impacto sobre el INE radica en el debilitamiento que representaría para el marco institucional del país.

"Se ha hablado del Banco de México, de reguladores, y se habla del INE. Las calificadoras han dicho que un deterioro de este marco institucional, en particular de instituciones autónomas, sí aumentaría la percepción de un mayor riesgo, y sí serían eventos negativos", dijo Serrano.

"Es fundamental que el país cuente con una institución autónoma del gobierno que se encargue de organizar elecciones. Esto fue, por cierto, bandera por décadas de la izquierda", agregó.

Reiteró que en México se mantienen factores de incertidumbre para la inversión privada, así que en las condiciones actuales difícilmente se retomarán rangos de ingresos que había en 2018.

Crecimiento, pero no recuperación

El crecimiento que logrará la economía mexicana en 2021 estimado por el gobierno, especialistas y organismo internacionales en un rango de 5% no significa que se haya recuperado el impacto provocado por la pandemia de Covid-19, dijo Serrano.

"Una recuperación significa está en los niveles que se tenían previos a la pandemia, y ni la economía en su conjunto, ni los sectores, regresarán a sus niveles previos de la pandemia, a pesar de que habrá tasas de crecimiento importantes", explicó.

En la presentación del informe Situación Regional, el especialista recordó que BBVA México estima un crecimiento de la economía mexicana de 4.7% en este año.

Sin embargo, los bajos rangos de inversión que se captan llevarían a la actividad económica del país a tener un menor desempeño en los próximos años, por lo que se debe aprovechar la oportunidad histórica de captar capital.