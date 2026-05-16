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Nu gana 871 mdd en primer trimestre

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Nu gana 871 mdd en primer trimestre

Ciudad de México.- La firma financiera tecnológica de origen brasileño Nu, reportó al cierre del primer trimestre de 2026 una utilidad neta de 871 millones de dólares, un crecimiento de 41% en cifras anuales.

En su reporte financiero correspondiente a enero-marzo del año en curso, Nu, que opera en México como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y que está a la espera de obtener "luz verde" por parte de la CNBV para operar como banco, resaltó el fuerte crecimiento que ha tenido en el país, colocándose en los primeros lugares por número de usuarios en el sistema financiero mexicano.

De acuerdo con sus estados financieros, al cierre del primer trimestre de 2026, Nu habría alcanzado el punto de equilibrio en su operación en México, al no reportar pérdidas.

"En México, Nu superó los 15 millones de clientes y se convirtió en la tercera institución financiera más grande del mercado, con la misma fórmula de generación de resultados ahora desplegándose: la base de clientes ha crecido aproximadamente siete veces en cuatro años, el ingreso promedio mensual por cliente activo casi se ha duplicado, el índice de eficiencia ha mejorado 78 puntos porcentuales, y el negocio alcanzó el punto de equilibrio en el primer trimestre de 2026", detalló.

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