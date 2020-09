Nuevas iPad en México, conoce el precio y las características

Este martes Apple llevó a cabo un evento a través del cual dio a conocer sus nuevos dispositivos inteligentes, entre ellos los renovados Apple Watch y también su nueva línea de tabletas iPad.

La nueva iPad Air, de cuarta generación, llega con un nuevo diseño en su gama, muy similar al de los iPad Pro de 11 pulgadas lanzados en 2018. Se ha eliminado el botón principal pero los usuarios pueden desbloquearla a través del sensor de huellas ubicado en el botón de encendido.

El equipo tiene una pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas y viene con el nuevo chip A14 Bionic con arquitectura ARM, un tamaño de 5nm que es, según Apple, un 40% más rápido que el A13 Bionic. Su procesador permite, por ejemplo, grabar un video en 4K y editarlo en el mismo equipo. Asimismo Apple asegura que ofrece un rendimiento mejorado de gráficos y aprendizaje automático.

En lo que a cámaras respecta cuenta con una frontal de 7 megapixeles con posibilidad de grabar a 1.080p a 60 cuadros por segundo. En la parte trasera tiene una única lente de 12 MP que puede grabar en 4K a 60 cuadros por segundo. Hay que señalar que, a diferencia de los modelos Pro, no tiene flash.

Algo que la marca resalta es que la nueva iPad Air llega en varios colores: azul cielo, verde, oro rosa, plata y gris espacial. Además es compatible con el Apple Pincel y el Magic Keyboard, cuenta también con bocinas estéreo de alta calidad. Y, gracias a su conector USB-C, es compatible con accesorios externos.

Viene en dos versiones: Wi-Fi y LTE. "El iPad Air viene con Wi-Fi 6 ultrarrápido y con LTE3, que te permite conectarte aunque no haya Wi-Fi", afirma Apple. La marca también destaca que el equipo está fabricado con aluminio 100%.

El precio, de acuerdo con el portal de Apple en México va de los 16 mil 499 pesos hasta los 20 mil 699.

iPad de 8a generación

La nueva generación del modelo clásico de esta tableta que recién cumplió 10 años cuenta con el chip Bionic A12 que, según Apple, ofrece 40% más desempeño de CPU y hasta dos veces más desempeño gráfico que la versión anterior. De hecho, la marca asegura que su iPad básico es hasta tres veces más potente que la tablet Android más vendida y hasta dos veces más potente que la laptop Windows más vendida.

El nuevo iPad tiene soporte para iPadOS, Apple Pencil y teclado. Su pantalla es de 10.2 pulgadas y tiene el tradicional botón de inicio con TouchID.

La compañía destaca que sus capacidades de realidad aumentada brindarán nuevas experiencias para los usuarios que pueden ser especialmente valiosas para el ámbito educativo.

La tableta, que pesa menos de 500 gramos, es compatible con controles inalámbricos Xbox con Bluetooth y PlayStation DualShock. Cuenta con una cámara trasera de 8 MP, con tecnología de aprendizaje automático para mejorar las fotografías. También tiene un sistema de audio en estéreo y su batería, señala Apple, dura hasta 10 horas con una sola carga.

Estará disponible en colores plata, gris espacial y oro, en capacidades de 32 o 128 GB, y en versiones de solo Wi-Fi o con conectividad LTE. Los precios anunciados en la página web de Apple en México son 8 mil 999 pesos el modelo con Wi-Fi y 32 GB de almacenamiento, mientras que el equipo más caro con 128 GB memoria y red LT cuesta 11 mil 699 pesos. Sin embargo, aún no se ha confirmado la fecha de disponibilidad.