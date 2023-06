Nueve de cada 10 mexicanos, a favor de reducir la jornada laboral

A-AA+

El 94% de los participantes en una encuesta dijo estar a favor de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con dos días de descanso obligatorio, mientras que 3% dijo estar en contra y 3% no tiene una opinión, al desconocer el tema.

Aunque la mayoría está a favor, 67% considera poco o algo probable que las empresas adopten este nuevo esquema, 11% dijo que es imposible que lo hagan y sólo 22% ve muy factible que las organizaciones lo apliquen.

OCCMundial, la bolsa de trabajo en línea, realizó una encuesta a sus usuarios con el objetivo de conocer su opinión sobre la reforma de ley que propone disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la cual se discutirá en la Cámara de Diputados para su aprobación en septiembre próximo.

La mitad de los encuestados dijo estar al tanto de la discusión que hay en la Cámara de Diputados sobre la reforma para disminuir la jornada laboral en México, 46% de los participantes dijo que ha escuchado poco sobre el tema y 4% la desconoce totalmente.

El argumento para hacer esta propuesta es que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en América Latina los mexicanos son los que más horas trabajan a la semana. En ese sentido, 44% de los empleados aseguraron que trabajan más de 48 horas a la semana, 34% laboran 48 horas y 22% menos de 48 horas semanales.

Así, 88% de los encuestados aseguró que la reducción impactaría de manera positiva al país, 8% consideró que no habría ningún cambio y 4% piensa que tendrá un impacto negativo.

En cuanto a los efectos a la productividad y desarrollo de las empresas en México, ocho de cada 10 afirmaron que esta iniciativa impactaría de manera positiva; 11% señaló que las organizaciones se mantendrían igual que ahora, 5% dijo que el impacto al desarrollo empresarial sería negativo y otro 5% no sabe.

De manera personal, los encuestados enumeraron algunos de los cambios que tendrían en su vida al reducir sus horarios laborales:

-Pasar más tiempo con la familia (77%)

-Disminuir los niveles de estrés (64%)

-Tener más tiempo para descansar (52%)

-Retomar sus actividades de entretenimiento (37%)

-Realizar proyectos de emprendimiento (36%)

La encuesta fue realizada en mayo de 2023 a 8 mil usuarios de OCCMundial (56% hombres y 44% mujeres).